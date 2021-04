Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Repsol : la marge de raffinage a chuté au premier trimestre Cercle Finance • 09/04/2021 à 11:12









(CercleFinance.com) - Repsol a fait état jeudi soir d'une chute de 80% de sa marge de raffinage au premier trimestre, dans un environnement pourtant marqué par une remontée des prix pétroliers. Dans un communiqué publié hier soir, le groupe énergétique espagnol a annoncé que sa marge de raffinage en Espagne avait atteint 0,2 dollar par baril sur les trois premier mois de l'année, à comparer avec un chiffre d'un dollar le baril au quatrième trimestre 2020. A titre de comparaison, sa marge était ressortie à 4,7 dollar le baril au premier trimestre de l'an dernier. Sa production d'hydrocarbures a néanmoins augmenté de 1,8% d'un trimestre à l'autre, à 639.000 barils par jour, une performance supérieure au consensus qui visait autour de 625.000 barils par jour. A la Bourse de Madrid, l'action Repsol reculait de 0,5% en milieu de matinée après la parution de ces chiffres. D'après les analystes de RBC, l'implication de cette publication est 'neutre' en termes de prévisions de résultats pour le premier trimestre, la déception au niveau de la marge de raffinage étant compensée par la vigueur actuelle des cours du Brent. Il est vrai que le baril de Brent se négocie actuellement autour de 62,7 dollars, un niveau supérieur à la moyenne de 61,1 dollars sur laquelle Repsol a basé ses comptes de premier trimestre.

Valeurs associées REPSOL Sibe -0.10%