Repsol: l'UE autorise une société commune avec Telefónica

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, la création d'une entreprise commune entre Repsol Customer Centric et Telefónica de España, toutes deux espagnoles.



La joint-venture sera active dans la mise en oeuvre de projets photovoltaïques en Espagne, consistant principalement en l'acquisition, l'installation et la maintenance de panneaux solaires au rez-de-chaussée ou sur le toit pour l'autoconsommation des ménages et des entreprises.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu des chevauchements limités et du fait qu'un certain nombre d'acteurs importants resteraient sur le marché après la concentration.





