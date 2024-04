Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Repsol: hausse de la marge de raffinage au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 10:32









(CercleFinance.com) - Repsol a fait état hier soir d'une hausse de sa marge de raffinage au premier trimestre en comparaison du quatrième trimestre 2023, une annonce qui étaient bien accueillie à la Bourse de Madrid jeudi matin.



Le groupe énergétique indique que sa marge de raffinage, calculée pour l'Espagne, s'est établie en moyenne à 11,4 dollars par baril sur les trois premiers mois de l'année, contre neuf dollars au trimestre précédent.



Ce chiffre dépasse les prévisions du consensus, qui visait une marge d'environ 10,3 dollars le baril pour le premier trimestre.



En ce qui concerne la production d'hydrocarbures, celle-ci s'est établie à 590.000 barils d'équivalent pétrole par jour, en baisse de 0,8% par rapport aux 595.000 barils du quatrième trimestre.



Le taux d'utilisation des raffineries espagnoles s'est par ailleurs tassé, pour revenir de 91,5% à 89,4% d'un trimestre à l'autre.



Dans une note de réaction, les analystes de Barclays évoquent malgré tout un 'bon début d'année' pour la compagnie espagnole, ce qui les conduit à relever leur prévision de bénéfice net pour le premier trimestre de 13% à quelque 1,15 milliard d'euros.



Les équipes de RBC ont pour leur part décidé de rehausser le leur de 1,1 à 1,26 milliard d'euros suite à ce point d'activité.



Repsol a prévu de publier ses résultats de premier trimestre complets le 25 avril prochain.



Vers 10h30, l'action progressait de 1,5%, contre un repli de 0,4% pour l'indice IBEX 35.





