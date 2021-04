Repsol : hausse de 5,4% du bénéfice net ajusté trimestriel

(CercleFinance.com) - A l'issue des trois premiers mois de l'année, Repsol enregistre un bénéfice net ajusté de 471 ME, en hausse de 5,4% par rapport à la même période un an plus tôt.

La société met en avant 'les performances solides de l'exploration et de la production et de la chimie, malgré les difficultés actuelles affectant le raffinage et la mobilité.'

Repsol indique que le lancement du plan stratégique 2021-2025 et la prise de mesures contre la pandémie ont eu un effet positif sur la dette qui a été réduite de 326 ME.

La société espagnole met aussi en avant ses initiatives dans le cadre de la transition énergétique: 40% des investissements du 1er trimestre étaient dirigés vers des projets bas carbone.

Par ailleurs, le versement d'un dividende supplémentaire de 0,3 euro par action a été décidé au titre de 2020, ainsi qu'un dividende, de 0,3 euro également, pour 2021.