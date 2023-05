Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Repsol: fournit du diesel 100% renouvelable en Espagne information fournie par Cercle Finance • 04/05/2023 à 16:28









(CercleFinance.com) - Repsol annonce avoir lancé la fourniture de diesel 100 % renouvelable dans trois stations-service à Madrid, Barcelone et Lisbonne (Portugal). Grâce à cette initiative, Repsol devient la première entreprise espagnole à distribuer du carburant 100 % renouvelable dans la péninsule ibérique.



Ces trois stations fournissent déjà du diesel renouvelable produit à partir de déchets organiques aux clients professionnels qui ont conclu des accords avec Repsol, et ce carburant sera bientôt mis à la disposition de tous les clients.



L'entreprise multi-énergie a un plan d'expansion pour couvrir les principaux corridors de transport de la péninsule ibérique. D'ici à la fin de l'année, elle disposera de 50 stations-service vendant du carburant 100 % renouvelable.



Dans le cadre de sa stratégie multi-énergie, Repsol propose ainsi à ses clients un nouveau produit 100 % renouvelable, en plus de sa large gamme de carburants pour la mobilité électrique, la mobilité partagée (Wible), AutoGas, GNC/GNL et Neotech.



Le directeur général de la clientèle de Repsol, Valero Marín, a déclaré : ' Ce lancement illustre, une fois de plus, notre engagement en faveur de la décarbonisation des transports à laquelle nous voulons associer nos clients.'





