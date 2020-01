Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Repsol : en recul après un point sur la production Cercle Finance • 23/01/2020 à 11:20









(CercleFinance.com) - Repsol recule de 1,4% à Madrid, après l'annonce par la compagnie pétro-gazière d'une production de 730.000 barils de pétrole brut par jour au quatrième trimestre 2019, en progression de 1,1% en comparaison annuelle. Cette production s'avère toutefois inférieure à la prévision de 743.000 barils d'UBS, et à 63,1 dollars, le prix du baril de Brent moyen sur la période s'inscrit en baisse par rapport à ce lui de 68,8 dollars sur les trois derniers mois de 2018.

Valeurs associées REPSOL Sibe -2.17%