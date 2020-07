Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Repsol : en perte nette au premier semestre Cercle Finance • 23/07/2020 à 12:16









(CercleFinance.com) - Le groupe Repsol annonce ce jeudi avoir enregistré une perte nette de près de -2,5 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année 2020, en intégrant une provision de 1,1 milliard d'euros pour compenser la valorisation négative de ses stocks. Repsol a néanmoins tenté de rassurer les investisseurs sur sa situation financière, affirmant qu'il dispose d'une 'abondante liquidité' de 9,7 milliards d'euros après quatre émissions obligataires totalisant 3 milliards d'euros. Il a également indiqué avoir réussi à ramener sa dette nette sur le deuxième trimestre à moins de 4 milliards d'euros, soit environ 500 millions d'euros de moins qu'à la fin du premier trimestre. Un discours semble-t-il convaincant : le titre avance de +0,5% à Madrid.

Valeurs associées REPSOL Sibe +1.38%