Repsol : en hausse, un broker confirme sa recommandation

(CercleFinance.com) - Le titre Repsol avance ce jeudi de +3%, poussé notamment par l'analyste Credit Suisse qui confirme sa recommandation 'surperformance' sur celui-ci, accompagnée d'un objectif de cours de 16 euros. 'Le groupe ne prévoit plus de réduire de 5% son capital social total. Le dividende est maintenu, de même que l'engagement pour l'exercice 2020', apprécie le broker.

