Repsol: EIG boucle le rachat des 25% de la branche amont information fournie par Cercle Finance • 03/03/2023 à 12:02

(CercleFinance.com) - EIG, un investisseur spécialisé dans l'énergie et les infrastructures, a annoncé jeudi avoir finalisé l'acquisition de 25% du capital de Repsol Upstream, la branche de Repsol regroupant ses activités d'exploration et de production dans le pétrole et dans le gaz.



Le fonds américain indique que sa filiale Breakwater Energy a fait l'acquisition de 25% de Repsol Upstream pour une contrepartie totale d'environ 4,8 milliards de dollars, dette comprise.



La compagnie énergétique espagnole contrôlera les 75% restants.



Repsol Upstream possède et exploite un portefeuille diversifié d'actifs en amont générant plus de 600.000 baril d'équivalents de pétrole par jour dans 15 pays, dont les Etats-Unis.



La division, qui génère un important flux de trésorerie, devrait être en mesure de soutenir un dividende conséquent, tout en maintenant une intensité carbone relativement faible par rapport à ses pairs.



Repsol et EIG disent envisager une éventuelle cotation en Bourse de l'entreprise aux Etats-Unis à partir de 2026, sous réserve de conditions de marché favorables.