Repsol: dix milliards d'euros à reverser aux actionnaires

(CercleFinance.com) - Repsol a annoncé jeudi un bénéfice trimestriel meilleur que prévu à la faveur du dynamisme de ses activités d'amont et d'un taux d'imposition moins lourd que prévu.



Sur le quatrième trimestre, Repsol a dégagé un bénéfice ajusté de 1,2 milliard d'euros, contre 1,1 milliard lors de la même période de 2022 et un consensus établi à un milliard d'euros.



Repsol a surtout manifesté son intention de reverser pour dix milliards d'euros de liquidités à ses actionnaires d'ici à 2027 dans le cadre de son nouveau plan stratégique.



Lors de la présentation de son plan 2024-2027, Repsol a explique qu'il prévoyait de distribuer 4,6 milliards d'euros sous forme de dividendes sur la période, en plus d'un programme de rachat d'actions de 5,4 milliards.



Avec ce nouveau plan, la société entend investir entre 16 et 19 milliards d'euros en quatre ans, dont plus de 35% seront destinés à ses activités les moins carbonées.



Les investisseurs semblaient accueillir favorablement ces annonces puisque, vers 11h00, l'action Repsol gagnait plus de 4% alors que l'indice regroupant les valeurs pétrolières européennes avançait de seulement 0,6%.



'Ce point d'activité nous semble encourageant', réagissent ce matin les analystes de Royal Bank of Canada.



'Repsol semble vouloir se concentrer sur des niveaux de redistribution séduisants à destination de ses actionnaires, tout en conduisant de manière pragmatique la transition de ses activités', ajoute RBC.



L'action affiche une progression de plus de 7% depuis le début de l'année, contre une perte de l'ordre de 3% pour l'indice sectoriel.





