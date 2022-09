Repsol cède 25% du capital de son exploration-production au fonds américain EIG

(AOF) - Le groupe pétrolier et gazier espagnol Repsol a annoncé mercredi avoir conclu la vente de 25% du capital de sa filiale d'exploration-production au fonds américain EIG pour 4,8 milliards de dollars dette incluse. Cette transaction, approuvée par le conseil d'administration de Repsol, valorise l'activité amont à 19 milliards de dollars, ce qui dépasse les évaluations consensuelles des analystes de l'unité.

L'accord entre Repsol et EIG inclut la possibilité de coter une participation minoritaire de l'activité aux États-Unis à partir de 2026, sous réserve de conditions de marché favorables.

En tant qu'actionnaire majoritaire, Repsol conservera le contrôle de l'activité amont, qui continuera à être consolidée dans ses comptes. L'Espagnol nommera quatre administrateurs au conseil d'administration (composé au total de huit membres), dont le président qui aura une voix prépondérante. EIG nommera deux administrateurs, tandis que les deux membres restants seront des administrateurs indépendants.

Une demande mondiale en croissance

L'AIE (Agence Internationale de l'Energie) estime que la demande mondiale devrait s'établir à 99,4 Mb/j (millions de barils par jour) pour 2022, un niveau légèrement revu en hausse en raison d'une croissance plus forte que prévue en mars et avril. Cela reste néanmoins 1 Mb/j au-dessous des niveaux de 2019. Dès 2023 l'AIE prévoit que la demande pétrolière mondiale devrait dépasser les niveaux d'avant la pandémie de Covid, tirée par la demande chinoise. Cette dernière a été fortement affectée par les graves perturbations liées au Covid-19 cette année. L'année prochaine, le rebond de la demande chinoise fera plus que compenser un ralentissement du côté des pays de l'OCDE. A moyen-terme la forte reprise du trafic aérien soutient la demande pétrolière, avec une dynamique des voyages en avion en Europe et en Amérique du nord de plus en plus manifeste souligne l'AIE.