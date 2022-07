Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Repsol: bond du bénéfice net au premier semestre information fournie par Cercle Finance • 28/07/2022 à 16:19









(CercleFinance.com) - Repsol a annoncé jeudi un bénéfice en forte hausse au titre du premier semestre sous l'effet de la vigueur des cours du pétrole, avec un baril de Brent qui a affiché une progression de 66% d'une année sur l'autre.



Le résultat net du géant énergétique a atteint 2,5 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année, soit plus du double par rapport aux 1,2 milliards enregistrés sur la même période de l'an dernier.



Dans son communiqué, Repsol souligne que ce profit, conjugué aux 2,5 milliards d'euros de bénéfices dégagés l'an dernier, lui permet de contrebalancer en partie les sept milliards de pertes essuyées sur les exercices 2019 et 2020, notamment du fait de la pandémie.



Ces résultats ressortent par ailleurs légèrement au-dessus des attentes des analystes, dans un contexte de marché jugé 'volatile' par la société du fait du renchérissement des cours des matières premières avec la guerre en Ukraine.



Repsol en veut pour preuve la récente correction de sa marge de raffinage au cours des dernières semaines après un niveau de 23,3 dollars le baril au deuxième trimestre.



L'action cédait 4,7% à la Bourse de Madrid en milieu d'après-midi.





