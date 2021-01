Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Repsol :baisse des marges de raffinage au quatrième trimestre Cercle Finance • 20/01/2021 à 11:17









(CercleFinance.com) - Le géant espagnol du pétrole Repsol a publié ses principaux indicateurs pour le quatrième trimestre, ce qui a entraîné une légère hausse de ses actions mercredi matin à Madrid. Repsol a déclaré que la production du quatrième trimestre est tombée à 628 000 barils par jour, contre 730 000 bpj pour la même période de 2019, tandis que la marge de raffinage en Espagne est tombée à seulement un dollar par baril, contre 5,6 dollars il y a un an. 'Les marges de raffinage sont restées faibles', a noté un analyste. 'C'est inférieur à ce que nous avions prévu lors des résultats du troisième trimestre', a-t-il ajouté. Cependant, les résultats en amont devraient s'améliorer, a déclaré l'analyste, aidés par la hausse des prix du pétrole et le retour de la production en Libye, car les volumes de production dans le reste du monde restent globalement stables.

Valeurs associées REPSOL Sibe +1.39%