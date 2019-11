Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Repsol : acquisition d'une participation d'Equinor aux USA Cercle Finance • 08/11/2019 à 12:18









(CercleFinance.com) - Le groupe pétrolier espagnol a acheté pour 325 millions de dollars la participation de son partenaire Equinor dans Eagle Ford, un actif onshore situé au Texas. Grâce à cette transaction, Repsol acquiert le contrôle de 100% de l'actif et en devient l'opérateur. L'augmentation de la participation permettra d'améliorer les opérations et les synergies, ainsi que les objectifs stratégiques, la croissance rentable et les rendements, a déclaré le groupe espagnol. 'Repsol pense pouvoir optimiser l'opération une fois qu'il devient l'opérateur de ces actifs, une hypothèse qui n'a pas encore été prouvée', ont déclaré les analystes de Berenberg. Le bureau d'analyses allemand pense cependant que l'acquisition est petite et ne modifiera pas la structure d'investissement de Repsol.

Valeurs associées REPSOL Sibe -0.99%