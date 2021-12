Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Repsol: accord de collaboration stratégique avec Amazon information fournie par Cercle Finance • 21/12/2021 à 14:09









(CercleFinance.com) - Repsol a annoncé mardi la signature d'une collaboration stratégique avec Amazon Web Services (AWS) devant permettre aux deux partenaires de réaliser leurs objectifs en matière de développement durable.



Aux termes de l'accord, Repsol fournira à Amazon - dans le cadre de contrats d'achat d'électricité dits 'PPA' - quelque 234 MW d'énergie solaire et éolienne à partir de ses infrastructures existantes en Espagne.



De son côté, AWS proposera à Repsol des nouveaux types de services 'cloud' dans le calcul haute performance (HPC), les jumeaux numériques et le traitement automatique des langues en vue d'accélérer sa transformation numérique.





