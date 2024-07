Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Repsol: accord de collaboration avec EDF Renouvelables information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 14:28









(CercleFinance.com) - La compagnie pétrolière espagnole Repsol a annoncé jeudi la signature d'un accord de collaboration exclusive avec EDF Renouvelables portant sur la conduite de projets d'éolien en mer communs en Espagne et au Portugal.



Aux termes de l'accord, les deux groupes ont prévu de travailler ensemble sur de futurs appels d'offre dans la péninsule ibérique, avec l'idée d'associer la connaissance du marché local de Repsol avec le savoir-faire d'EDF Renouvelables dans l'éolien posé et flottant.



Dans un communiqué, Repsol rappelle avoir débloqué une enveloppe comprise entre trois et quatre milliards d'euros pour ses projets dans les énergies renouvelables d'ici à 2027, avec l'objectif d'afficher entre 9.000 MW et 10.000 MW de capacités installées à cette échéance, dont 50% dans la péninsule ibérique et 30% aux Etats-Unis.





Valeurs associées REPSOL 13,50 EUR Sibe +0,07%