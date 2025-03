Reprise progressive des vols à Heathrow après une journée de chaos

Des pompiers luttent contre un incendie qui s'est déclaré dans une sous-station électrique alimentant l'aéroport d'Heathrow à Hayes, dans l'ouest de Londres, le 21 mars 2025 ( AFP / BENJAMIN CREMEL )

L'aéroport londonien d'Heathrow a annoncé vendredi après-midi la reprise de certains vols en soirée, après avoir été fermé toute la journée en raison d'une panne d'électricité, causant des perturbations dans le trafic aérien mondial.

"Nous espérons pouvoir reprendre les opérations à plein régime demain", a indiqué un porte-parole, précisant que les premiers vols de vendredi seraient "des vols de rapatriement" pour "les passagers qui ont été déroutés vers d'autres aéroports européens".

British Airways a également annoncé dans un communiqué avoir reçu l'autorisation de faire décoller huit vols long-courriers à partir de 19H00 GMT, à destination de Singapour et de l’Afrique du Sud notamment.

Heathrow, l'un des aéroports les plus fréquentés du monde, qui dessert 80 pays, avait été fermé après une panne d'électricité provoquée par un incendie dans la nuit de jeudi à vendredi dans le poste de transformation électrique de Hayes, dans la banlieue ouest de Londres, qui dessert l'aéroport. L'incendie a été maîtrisé vendredi matin.

Quelque 1.350 avions devaient y atterrir ou en décoller vendredi, avec une capacité de quelque 290.000 passagers, et cette fermeture a entraîné des perturbations en chaîne dans le trafic aérien mondial, avec de nombreux vols supprimés ou reroutés.

Des panneaux "accès fermé" à l'entrée de l'aéroport de Heathrow, après sa fermeture à la suite d'un incendie dans une sous-station électrique, à Hayes, à l'ouest de Londres, le 21 mars 2025 ( AFP / BENJAMIN CREMEL )

L'unité antiterroriste de la police londonienne a annoncé mener l'enquête sur l'incident, étant donné sa localisation et son "impact sur une infrastructure nationale critique". Mais elle a précisé n'avoir pas constaté à ce stade "de signe d'acte intentionnel".

Andreia Vieira devait s'envoler pour Hong Kong avec son mari. Muhammad Khalil pensait enfin retrouver sa femme au Pakistan. Jake Johnston était impatient de retourner à Los Angeles. Ils ont comme des milliers de voyageurs dû gérer stress et frustration.

M. Khalil, 28 ans, qui n'a pas vu sa femme depuis cinq mois, a cherché désespérément un vol depuis un autre aéroport londonien. En vain. "J'avais planifié ce voyage il y a trois mois. J'ai dépensé une fortune", dit-il à l'AFP. "Vous n'imaginez pas à quel point c'est stressant pour moi".

Andreia Vieira, Portugaise de 50 ans, avait prévu des vacances à Hong Kong avec son mari. "Un ami nous attend là-bas" dit-elle à l'AFP. Elle essaie de trouver un vol pour lundi prochain, tout étant complet avant, et un hôtel à Londres. "Nous sommes tristes et mécontents", dit-elle: "On perd beaucoup d'argent".

En début d'après-midi vendredi, l'opérateur du réseau électrique National Grid a annoncé avoir mis en place une "solution provisoire" pour rétablir "la capacité d'alimenter de nouveau les zones de l'aéroport de Heathrow connectées" à l'infrastructure endommagée.

L'opérateur de l'aéroport, Heathrow Airport Holdings, avait signalé dans la nuit de jeudi à vendredi "une coupure d'électricité significative" et annoncé la fermeture de l'aéroport "jusqu'à 23H59 (GMT) le 21 mars".

Le groupe a affirmé prévoir "de sérieuses perturbations (du trafic) ces prochains jours".

Des panneaux "accès fermé" à l'entrée de l'aéroport de Heathrow, après sa fermeture à la suite d'un incendie dans une sous-station électrique, à Hayes, à l'ouest de Londres, le 21 mars 2025 ( AFP / BENJAMIN CREMEL )

- "Graves questions" -

L'aéroport dispose de plusieurs sources d'électricité pour son alimentation, ainsi que de générateurs de secours. Mais ces systèmes ne sont pas conçus pour assurer une exploitation complète de l'infrastructure, selon son opérateur.

Cet incident montre à quel point Heathrow est "très vulnérable et nous devons donc en tirer les leçons", a souligné le ministre de l'Energie, Ed Miliband.

"Des questions se posent sur la façon dont (cet incident) s'est produit et sur les mesures à prendre pour éviter que les perturbations d'ampleur que nous avons constatées ne se reproduisent", a indiqué un porte-parole du Premier ministre, Keir Starmer.

"Comment se fait-il qu'une infrastructure stratégique (...) soit totalement dépendante d'une seule source d'électricité, sans alternative? Si c'est le cas, comme cela semble l'être, c'est un manquement clair d'organisation de la part de l'aéroport", a dénoncé sur X le directeur général de l'Association internationale du transport aérien (IATA), Willie Walsh, ancien patron de la compagnie aérienne British Airways.

Le coût de la fermeture de Heathrow pour l'aéroport et les compagnies aériennes sera "certainement supérieur à 50 millions de livres (59 millions d'euros)", a estimé pour l'AFP Philip Butterworth-Hayes, consultant dans l'aviation.

L'aéroport de Gatwick, au sud de Londres, a accepté des vols reroutés, créant d'autres difficultés pour ceux en correspondance.

Construit en 1946, Heathrow est le plus important des cinq aéroports qui desservent la capitale britannique. Il a obtenu en janvier le feu vert du gouvernement pour la construction d'une troisième piste d'ici 2035.