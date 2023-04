Reprise modérée de l’activité des investisseurs particuliers en bourse

(AOF) - « Après le tassement observé au cours du second semestre de l’année passée, le nombre d’investisseurs particuliers actifs en bourse au premier trimestre est reparti à la hausse, sans toutefois revenir aux niveaux observés au cours des années 2020 à 2022 », affirme l’AMF sur la base de la dixième édition de son tableau de bord des particuliers actifs. L’autorité précise que le nombre d’investisseurs en fonds indiciels cotés (ETF) a atteint le plus haut niveau mesuré par ses soins depuis janvier 2018.

Au cours des trois premiers mois de l'année, 746 000 particuliers ont réalisé au moins un achat ou une vente d'actions, contre 600 000 environ au cours des deux trimestres précédents, un niveau très supérieur aux effectifs de 2018 et 2019, avant la crise sanitaire.

Après une phase d'attentisme constatée au second semestre de l'an passé, le nombre de vendeurs a nettement augmenté, à 513 000, sans dépasser le nombre d'acheteurs (566 000). Parmi ces derniers, l'AMF a recensé 51 000 nouveaux investisseurs qui n'avaient jamais effectué de transactions sur des actions ou étaient inactifs depuis janvier 2018.

Le nombre de transactions réalisées à l'achat et à la vente sur des actions au cours du trimestre a sensiblement rebondi par rapport aux deux trimestres précédents, à plus de 11,9 millions, ce qui représente près du double de la moyenne trimestrielle observée en 2018 et 2019.