Reprise du travail prévue le 27 avril dans les usines espagnoles de Seat

MADRID, 17 avril (Reuters) - La production reprendra le 27 avril dans les usines espagnoles de Seat, qui sont fermées depuis près de six semaines en raison du coronavirus, a fait savoir vendredi la filiale de Volkswagen VOWG_p.DE . Le personnel des quatre sites proches de Barcelone reprendront progressivement leurs postes, ce qui permettra la mise en oeuvre des mesures sanitaires et de sécurité, a précisé un porte-parole. "Nous devons respecter des règles telles que la distance entre les travailleurs et nettoyer davantage les lignes de production, ce qui ne nous permettra pas de produire au même rythme. Nous irons petit à petit jusqu'à atteindre le volume que nous avions auparavant", a-t-il ajouté. Le constructeur a présenté un plan de chômage partiel qui permettra à ses 11.000 employés de reprendre le travail par étapes sur une durée de huit semaines. (Isla Binnie, version française Jean-Philippe Lefief)

