Reprise du procès en extradition de Julian Assange à Londres

(Actualisé avec précisions et contexte) par Estelle Shirbon et Michael Holden LONDRES, 7 septembre (Reuters) - Le procès en extradition de Julian Assange a repris lundi à Londres après avoir été interrompu pendant plus de six mois par la pandémie de coronavirus. Âgé de 49 ans, le fondateur du WikiLeaks est visé par une procédure d'extradition vers les Etats-Unis qui lui reprochent d'avoir diffusé en 2010 sur son site des centaines de milliers de documents confidentiels, dont des rapports militaires sur l'Afghanistan et l'Irak ainsi que des notes diplomatiques. Rasé de près et vêtu d'un costume lors de l'audience, Assange a officiellement refusé d'être extradé pour répondre aux nouvelles accusations formulées par le département américain de la Justice en juin. Ses partisans le considèrent comme un champion de la liberté d'expression ayant dénoncé les abus de pouvoir des Etats-Unis, tandis que ses détracteurs voient en lui un individu qui a exposé imprudemment des sources du renseignement. Lors de la campagne présidentielle américaine de 2016, WikiLeaks a publié des documents volés au Comité national du Parti démocrate, portant préjudice à la candidate Hillary Clinton. Julian Assange rejette cependant les accusations des enquêteurs américains selon lesquelles WikiLeaks aurait obtenu ces documents de pirates informatiques russes. La question ne fait pas partie de la procédure judiciaire. Ses avocats soutiennent qu'en cas d'extradition, leur client ne bénéficiera pas d'un procès équitable aux Etats-Unis pour des raisons politiques. Ils redoutent aussi qu'il ne se suicide s'il était extradé aux Etats-Unis, où il risque, disent-ils, une peine de prison de 175 ans. La procédure judiciaire contre Assange fait partie de la "déclaration de guerre effective du président Donald Trump contre les lanceurs d'alerte et les journalistes", ont-ils écrit dans le dossier judiciaire. "Il est un symbole évident de tout ce que Trump condamne, pour avoir exposé les crimes de guerre américains à l'attention du monde." Les débats sur la demande d'extradition de Julian Assange ont commencé en février, puis ont été repoussés à deux reprises en raison de l'émergence de l'épidémie de coronavirus et du confinement qui a suivi. (version française Camille Raynaud et Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

