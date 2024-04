Reprise difficile pour les Bourses européennes

(AOF) - Fermés hier pour cause de lundi de Pâques, les marchés actions européens ont démarré la semaine en territoire négatif sur fond de poursuite de la hausse du pétrole et de tensions sur les taux. Le CAC 40 a cédé 0,92% à 8130,05 points tandis que l'EuroStoxx 50 a baissé de 0,74% à 5045,78 points. Aux Etats-Unis, la tendance est similaire avec un Dow Jones en repli de 1,15% vers 17h45.

Au sortir d'un long week-end, les Bourses européennes ont fini en repli sur fond de nombreuses statistiques qui ont rythmé cette séance.

Ce mardi, les investisseurs ont notamment pris connaissance de l'indice des directeurs d'achat pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, qui est ressorti meilleur qu'attendu en mars : 46,2 contre 45,8 attendu après 47,1 en février.

En Allemagne, le PMI manufacturier est ressorti globalement en ligne avec les attentes.

L'indice des directeurs d'achat pour l'industrie manufacturière de la zone euro, compilé par S&P Global, est ressorti à 46,1 en mars contre 45,7 attendu après 46,5 en février. "Bien que les dernières données de l'enquête PMI HCOB continuent d'indiquer une contraction de l'industrie manufacturière de la zone euro, elles mettent en évidence quelques signes positifs, tels qu'une nouvelle hausse des indices de la production et des nouvelles commandes en mars", a commenté S&P.

Hier, l'indice des directeurs d'achat manufacturier de l'Institute for Supply Management est ressorti à 50,3 en mars aux Etats-Unis contre 47,8 en février, sachant qu'un indice supérieur à 50 signale une expansion du secteur. Le marché visait seulement 48,5.

Cette statistique est à l'origine de tensions sur les taux des deux côtés de l'Atlantique, de même que la progression des cours du pétrole. Le baril de Brent évolue sur ses plus hauts depuis octobre 2023 en raison d'une situation géopolitique de plus en plus dégradée, avec notamment le bombardement attribué à Israël d'un bâtiment adjacent à l'Ambassade d'Iran à Damas.

Toujours au rayon des indicateurs, le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 8,756 millions d'ouvertures de postes en février, le consensus étant de 8,760 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 8,748 millions.

La séance de mercredi s'annonce également riche en données macro-économiques avec au menu l'estimation initiale de l'indice des prix à la consommation en mars dans la zone euro, l'enquête ADP sur les embauches dans le secteur privé outre-Atlantique, l'indice ISM des services et l'intervention de Jerome Powell, président de la Fed.

Côtés valeurs, Voltalia s'est illustrée parmi les plus fortes hausses du marché SRD à la faveur de résultats annuels solides.

De son côté, Vivendi a annoncé la vente de ses activités de festivals et de billetterie à l'international à l'entreprise allemande CTS Eventim.