Reprise des Bourses et banques européennes après un vendredi rouge

Les Bourses européennes et leurs banques tentaient de rebondir lundi matin, reprenant des couleurs après le retour des craintes sur leur solidité financière en fin de semaine passée, le rachat de SVB apportant un peu d'optimisme dans l'esprit des investisseurs.

Les places boursières européennes compensent une petite partie de leurs pertes de vendredi. Paris montait de 0,54%, Londres de 0,47%, Francfort de 0,64% et Milan de 0,67% vers H40 GMT.

La Bourse de Hong Kong a reculé de 1,41% et celle de Shanghai de 0,44%, les investisseurs digérant une chute des bénéfices des grandes entreprises industrielles chinoises sur les deux premiers mois de l'année, selon des données officielles publiées lundi.

L'indice principal de Tokyo a gagné 0,33%, se fiant à la tendance positive de la clôture de Wall Street.

Stephen Innes, analyste de SPI Asset Management, ne constate pas de remous notoires en ce début de séance lundi, un "calme inhabituel règne ce lundi matin au milieu des récentes turbulences du secteur bancaire transatlantique".

Le rachat de "l'intégralité des dépôts et prêts" de Silicon Valley Bank (SVB), qui a fait faillite début mars, par la banque américaine First Citizens semblait être bien accueilli par les investisseurs.

"L'opération de résolution semble avoir été conduite avec célérité et laisse penser que le système bancaire est plus résilient que les craintes actuelles", commente Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche de la Banque Postale AM.

Le secteur bancaire de l'indice élargi Stoxx Europe 0 avançait de 0,95% vers H40 GMT. Les actions de Deutsche Bank (+3,91%), Commerzbank (+3,22%), BNP Paribas (+0,53%), Banco Sabadell (+2,13%) ou encore Barclays (+2,37%), se reprenaient après une ouverture en nette hausse.

La deuxième banque italienne, UniCredit, progressait de 2,30% à Milan. Soucieuse de démontrer qu'elle dispose de capitaux suffisants, elle compte rembourser une obligation à risque à la première occasion, a rapporté vendredi l'agence d'informations financières Radiocor.

A Ryad, la Saudi National Bank grappillait 0,44%, après la démission du président du groupe, premier actionnaire de Credit Suisse avant son rachat au début du mois.

Des valeurs bancaires japonaises ont subi le regain d'anxiété de vendredi: Sumitomo Mitsui Financial Group a baissé de 1,02% et Mitsubishi UFJ Financial Group de 0,53%.

"Pour l'instant, il semble que les investisseurs s'accordent sur le fait que" les aides pour garantir l'accès aux liquidités des banques "devrait permettre d'éviter une crise bancaire aiguë", selon Stephen Innes.

Signe que les investisseurs reprennent goût au risque, les obligations étaient délaissées au profit des actions. Le taux d'intérêt de l'emprunt de l'Etat allemand à 10 ans, qui varie en sens inverse du prix de l'obligation ressortait à 2,17% vers H35 GMT, contre 2,12% à la clôture de vendredi.

Cependant les conséquences économiques des difficultés rencontrées par les banques face à la remontée brutale des taux d'intérêt reste à évaluer.

"Un resserrement significatif des conditions de prêt bancaire est probablement inévitable, et il reste à voir comment +l'économie réelle+ s'adaptera à cette situation", prévient l'analyste de SPI AM.

Plus de la moitié d'un panel d'économistes américains anticipe une récession aux Etats-Unis en 2023, et près des trois quarts d'entre eux voient l'inflation rester supérieure à 4% jusqu'à la fin de l'année, selon une enquête de la fédération d'économistes NABE publiée lundi.

Sur les marchés du pétrole et des devises

Les prix du pétrole rebondissaient lundi. Le baril de Brent de mer du Nord pour livraison en mai gagnait 0,79% à 75,58 dollars, tandis que le baril de WTI américain à même échéance progressait de 1,13% à 70,04 dollars vers H35 GMT.

Du côté des devises, l'euro était stable face au dollar (+0,01%) à 1,0761 dollar pour un euro.

