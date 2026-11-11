Reprise attendue à Wall Street au lendemain d'une baisse

Dans le rouge hier, les places new-yorkaises devraient débuter la séance en territoire positif ce mercredi. Selon les futures sur indices, le Dow Jones devrait grappiller 0,14%, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq sont attendus sur des gains plus conséquents respectivement de 0,88 et 1,88%.

Hier, ces trois indices avaient fini la séance sur des replis contenus compris entre -0,30 et -0,60%. La tendance avait été pénalisée par des données sur l'inflation supérieure aux attentes. Au mois d'octobre, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,4%, contre 0,3% anticipé.

Cette accélération supérieure aux prévisions fait craindre un durcissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine en décembre, d'autant que plusieurs de ses membres se sont exprimés en ce sens. Christopher Waller a notamment indiqué soutenir une hausse des taux de 25 points de base en décembre, tout en se montrant ouvert à un relèvement de 50 points de base si l'inflation continuait d'accélérer.

Selon le FedWatch Tool de CME Group, la probabilité d'un statu quo le mois prochain est tombée à 0%, alors qu'elle était de 17,3% il y a une semaine.

L'agenda macro-économique de ce mercredi est vierge de tout indicateur d'importance.

Sur le marché des devises, le dollar s'apprécie face à la monnaie unique ( 0,33%) et se négocie contre 0,8984 euro.

La bonne orientation des indices américains est en partie liée à un regain d'intérêt sur le secteur des technologies, notamment pour les valeurs estampillées IA. Elles profitent de la bonne publication de Coreweave hier soir, ou encore de l'introduction en bourse prochaine d'Anthropic, dont la valorisation est estimée à au moins 1 200 milliards de dollars.

Du côté des matières premières, les cours du pétrole repartent à la hausse après leur nette baisse de ces derniers jours. A New York, le WTI reprend 1,42%, à 87,38 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord gagne 1,58%, à 93,44 dollars. Les prix de l'or noir restent toutefois au plus bas depuis la fin août, grâce à des espoirs de désescalade au Moyen-Orient.

Dans l'actualité des valeurs

Nvidia sera une nouvelle fois à surveiller alors que malgré l'embargo américain, Northwestern Polytechnical University, placée sur liste noire pour ses liens avec l'Armée populaire de libération, s'est procuré des puces H200 du groupe américain via un revendeur chinois, selon les données obtenues par Reuters.

Coreweave est attendu en forte hausse à l'ouverture ( 14,6%), le spécialiste américain du cloud dédié à l'intelligence artificielle a réalisé 3,66 MdsUSD de chiffre d'affaires au troisième trimestre, en hausse de 168% sur un an et de 42% sur trois mois, contre 3,54 MdsUSD attendus par le consensus.