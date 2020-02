Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Représailles turques après des bombardements syriens à Idlib Reuters • 03/02/2020 à 09:40









ISTANBUL, 3 février (Reuters) - L'armée turque a "neutralisé" une trentaine de soldats syriens lundi dans la région d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, lors d'opérations de représailles lancées après la mort de quatre soldats turcs dans des bombardements. Neuf soldats turcs ont également été blessés, dont un grièvement, selon le ministère turc de la Défense. Les forces turques ont répliqué immédiatement et "neutralisé" 30 à 35 Syriens, a annoncé le président turc Recep Tayyip Erdogan. "Nous avons riposté à ces attaques et nous continuerons à le faire, que ce soit avec notre artillerie ou nos mortiers", a déclaré le chef de l'Etat à des journalistes à Istanbul. Idlib est le dernier bastion des forces hostiles au régime de Damas, qui a récemment gagné du terrain dans la province avec le soutien de l'aviation russe. En retour, la Turquie a averti vendredi qu'elle pourrait lancer une opération militaire et a envoyé des renforts au cours du week-end. Recep Tayyip Erdogan accuse la Russie de violer les accords de "désescalade" conclus en 2017 entre Moscou et Ankara dans la région. En vertu de ces accords, la Turquie a installé 12 postes d'observation dans la province d'Idlib mais plusieurs d'entre eux sont désormais encerclés par les forces syriennes. "A partir de maintenant, le régime syrien est une cible pour nous dans la région. Nous attendons de la Russie qu'elle cesse de le protéger", a déclaré à la chaîne CNN Turk le porte-parole de l'AKP, le parti au pouvoir, Omer Celik. Selon le ministère turc de la Défense, l'armée syrienne a bombardé des forces turques envoyées en renfort dans le secteur de Sarakeb, à une quinzaine de km de la ville d'Idlib. La Russie a expliqué l'incident par le fait qu'elle n'avait pas été prévenue des mouvements de troupes turcs. "A la suite des développements des dernières semaines à Idlib, un important renfort en troupes, équipement et véhicules avait été fourni à la région au cours du week-end", a précisé un responsable des services de sécurité turcs. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), une ONG basée au Royaume-Uni, quelque 320 camions et véhicules militaires turcs sont entrés dimanche dans la province par le point de passage de Kafr Lusin. La Turquie, qui abrite déjà quelque 3,6 millions de réfugiés syriens, redoute un nouvel afflux de migrants en provenance d'Idlib. (Tuvan Gumrukcu, Ece Toksabay, version française Jean-Stéphane Brosse)

