Reprend +1% mais chute de -2,6% sur la semaine.

(CercleFinance.com) - Les valeurs japonaises rebondissent de +1% vers 23.205Pts, dans le sillage de Wall Street, ce qui n'efface qu'une partie des -1,7% perdus la veille (incursion vers 22.900). Le stress causé par l'urgence sanitaire mondiale induite par le coronavirus fait chuter Tokyo de -2,6% sur la semaine écoulée. Le scénario du double-top sous 24.060/24.080 est désormais validé car la cassure 23.250 marque l'enfoncement du bas de canal ascendant moyen terme. Le Nikkei sauve en 'hebdo' le support des 23.040 des 21/11/2019 et 8 janvier mais il échappera difficilement à la correction en direction des 22.220 (ex 'gap' du 15 octobre dernier).

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.99%