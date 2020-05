Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Report à La Haye du procès en appel de Mladic Reuters • 28/05/2020 à 18:39









LA HAYE, 28 mai (Reuters) - La juridiction internationale chargée de juger en appel l'ancien dirigeant bosno-serbe Radko Mladic a décidé jeudi de repousser ses audiences jusqu'à nouvel ordre, évoquant la santé de l'accusé et les difficultés de déplacements liées à l'épidémie de coronavirus. Condamné en 2017 à une peine de prison à perpétuité pour crime de guerre et génocide, Radko Mladic est actuellement en convalescence après avoir subi une opération. Selon les magistrats du Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux (MTPI) de l'Onu, Radko Mladic appartient à un "groupe à risque en raison de son âge et de ses antécédents médicaux" et les difficultés liées aux déplacements et aux autres restrictions rendent impossible que les audiences démarrent dès le 16 juin. (Toby Sterling; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

