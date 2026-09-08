Repli quasi général des marchés européens avant la BCE

Hormis Amsterdam ( 0,31%), les Bourses européennes évoluent en zone négative. Les tensions géopolitiques ne faiblissent pas au Moyen-Orient, renforçant la nervosité des marchés. Les investisseurs attendent jeudi la décision de politique monétaire de la BCE. Avant 12h, le CAC 40 repart à la baisse, perdant 0,22% à 8 287,84 points. Londres et Francfort cèdent respectivement 0,04% et 0,36%.

Sur le front géopolitique, l'inquiétude monte encore d'un cran. Les rebelles houthis yéménites ont affirmé mardi avoir visé des sites économiques et militaires en Arabie saoudite. "Les forces armées yéménites ont mené une opération militaire de grande envergure et de grande portée", visant des sites du géant pétrolier Aramco ainsi que la base aérienne King Khalid, "à l'aide de dizaines de missiles balistiques et de drones", a déclaré le porte-parole militaire des rebelles, Yayha Saree. L'officiel houthi a présenté cette offensive massive comme une riposte directe aux 121 frappes menées par Ryad au Yémen au cours des trois derniers jours.

La poursuite des combats continue de peser sur les marchés énergétiques et ravive les craintes d'un choc d'offre. Les cours du pétrole poursuivent leur hausse ce mardi. Peu avant 12h, le baril de Brent progresse de 1,46% à 98,73 dollars. Le WTI avance de 1,48% à 94,08 USD.

Réunion de la BCE : vers un resserrement monétaire

C'est dans ce contexte palpable que la BCE dévoilera ce jeudi sa décision très attendue de politique monétaire. Les analystes s'accordent sur un durcissement. "Lors de sa réunion du 10 septembre, la BCE devrait relever son taux directeur de 25 points de base, à 2,5%. Nous nous attendons à ce que la présidente Lagarde conserve une position prudente et restrictive, laissant la porte ouverte à de nouveaux resserrements. Toutefois, nous considérons ce passage en territoire restrictif principalement comme un ajustement de gestion des risques plutôt que comme le début d'un nouveau cycle de hausse des taux", a commenté à ce sujet Martin Wolburg, économiste senior chez Generali Investments.

"Lors de sa réunion de septembre, nous pensons que la BCE relèvera le taux de la facilité de dépôt de 25 points de base, à 2,5%. Au-delà de septembre, nous anticipons une pause prolongée, même si l'apparition de risques pesant sur les anticipations d'inflation pourrait contraindre la BCE à poursuivre son cycle de hausse des taux. Si la BCE est effectivement en mesure de mettre un terme à son cycle de resserrement à 2,5%, nous pensons qu'elle cherchera à préserver une marge de manoeuvre conventionnelle précieuse en matière de politique monétaire et qu'elle devrait donc être peu encline à revenir sur ces hausses de taux l'an prochain", analyse de son côté Konstantin Veit, Portfolio Manager chez PIMCO.

Rubis brille au SBF 120

Dans l'actualité des sociétés cotées, Rubis ( 4,55%) occupe la première place du SBF 120 ce mardi. Le titre est porté par la révision à la hausse de son objectif d'Ebitda pour l'année 2026. Cette décision favorable intervient à la suite d'un 1er semestre solide, réalisé dans un environnement de prix pétroliers volatils et élevés, et soutenu par "de bons niveaux d'activité, une exécution disciplinée et une gestion commerciale active".

Pommery progresse de 1% malgré des résultats décevants du 1er semestre. Le producteur de champagnes a notamment pâti de la cession de la marque Heidsieck & Co Monopole. Dans un communiqué, il indique que sa perte nette s'est accrue à 4 millions d'euros, contre -1,4 MEUR au 1er semestre 2025, sous l'effet de cette transition post-cession. Le chiffre d'affaires consolidé sur cette période s'est établi à 96,2 MEUR, contre 109,3 MEUR un an auparavant. Son résultat opérationnel courant s'établit à 11,2 MEUR contre 13,8 MEUR il y a un an.

Société Générale recule de 1,49%, après une dégradation de JP Morgan. L'établissement américain abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre" et réduit son objectif de cours de 87 à 81 EUR.

Ipsen perd 3,97%, Barclays ayant dégradé sa recommandation de "pondération de marché" à "sous-pondérer" avec un objectif de cours réduit de 170 à 155 EUR.

Ailleurs en Europe, Novartis chute de 9,1%, pénalisé par l'annonce d'un nouvel échec d'un essai clinique, le deuxième après celui annoncé vendredi. Le laboratoire suisse a indiqué que son produit, baptisé Del-desiran, n'avait pas démontré d'amélioration statistiquement significative sur son principal critère d'évaluation lors d'une étude de phase III.

France : le déficit commercial s'accroît

Sur le plan des statistiques, le déficit de la balance commerciale en France s'est creusé un petit peu plus que prévu en juillet. Il est passé de -5,8 à -6,7 MdsEUR alors qu'il était attendu à -6 MdsEUR. Cette évolution s'explique par une hausse des importations (1,1 MdEUR) légèrement atténuée par une croissance modérée des exportations (0,2 MdEUR).

L'Allemagne a réalisé un excédent commercial de 21,3 MdsEUR au mois de juillet 2026, selon les données corrigées des variations saisonnières et calendaires de Destatis, en forte hausse par rapport au surplus de 15,4 MdsEUR du mois précédent, alors que les économistes n'espéraient en moyenne qu'une progression à 16 MdsEUR.