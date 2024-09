Repli net des marchés américains après les chiffres de l'inflation

(AOF) - Les indices américains évoluent nettement dans le rouge après la publication cet après-midi des chiffres de l'inflation. Au mois d'août, l’inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 3,2% en rythme annuel comme prévu. Il ressort à 0,3% en rythme mensuel contre un consensus de 0,2%. Côté valeurs, Manchester United chute après la présentation de ses résultats annuels de l'exercice 2023/2024. Le club anglais de football a accentué ses pertes qui s'élèvent à 113,2 millions de livres. Vers 17h30, le Dow Jones perd 1,34% à 40191 points et le Nasdaq cède 0,75% à 16898 points.

L'action du club britannique Manchester United cotée à Wall Street chute de 5,18% à 15,55 dollars. Pour la cinquième année consécutive, le groupe, qui mène des initiatives de restructuration, s'affiche dans le rouge. Pour l'exercice clos en juin, la perte annuelle du club ressort à 113,2 millions de livres contre 28,7 millions de déficit un an auparavant. Son chiffre d'affaires, en hausse de 2,1%, atteint un record de 661,8 millions de livres. Au quatrième trimestre, les recettes totales s'élèvent à 142,2 millions de livres, "grâce à des recettes commerciales records".

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 2,5% en août en rythme annuel comme attendu, après 2,9% en juillet. La progression en rythme mensuel est de 0,2%, en ligne avec les attentes après 0,2% le mois précédent. L'inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 3,2% en rythme annuel comme prévu, et à 0,3% en rythme mensuel contre un consensus de 0,2%.

Les stocks de pétrole brut ont augmenté de 0,833 million de barils la semaine dernière aux Etats-Unis contre une baisse de 6,873 millions de barils la semaine précédente, selon l'agence américaine d'information sur l'énergie. Les spécialistes tablaient sur une hausse de 0,900 million de barils. En outre, les stocks d'essence ont augmenté de 2,310 millions de barils tandis que ceux des produits distillés, dont le fioul domestique, ont augmenté de 2,308 millions de barils. Le marché tablait respectivement sur une baisse de 0,400 million et une hausse de 0,300 million.

Les valeurs à suivre

Amazon

Le géant américain Amazon annonce investir 8 milliards de livres (9,5 milliards d'euros) dans le cloud au Royaume-Uni. Cet investissement s'étale sur 5 ans et va permettre de "soutenir environ 14.000 emplois par an", fait savoir Amazon dans son communiqué. Une aubaine pour le gouvernement travailliste britannique. Cette annonce "marque le début de la reprise économique et montre que la Grande-Bretagne est un pays où il fait bon faire des affaires", s'est félicitée la ministre des Finances Rachel Reeves dans un communiqué.

GameStop

Le distributeur de jeux vidéo américain GameStop a dévoilé un profit et annoncé sa volonté d'émettre jusqu'à 20 millions d'actions. Au deuxième trimestre, le groupe a généré un profit de 14,8 millions de dollars, soit 4 cents par action, contre une perte nette de 2,8 millions de dollars, soit 1 cent par titre, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le résultat par titre est ressorti à 1 cent. Les revenus sont tombés à 798 millions de dollars contre 1,164 milliard de dollars, un an plus tôt.

UPS

UPS a annoncé l'acquisition de la société allemande Frigo-Trans, un spécialiste des installations frigorifiques. UPS explique que cette opération permettra de renforcer sa flotte de véhicules à température contrôlée en Europe en vue de satisfaire les besoins importants émanant de ses clients issus du secteur de la santé. La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2025, sous réserve des examens et approbations réglementaires habituels. La valeur et les modalités de la transaction ne sont pas divulguées pour le moment .