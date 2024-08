Repli net des Bourses européennes après l'emploi américain

Côté valeurs, Engie et Axa ont échappé à la baisse du marché ce vendredi. Le groupe énergétique a rehaussé ses objectifs financiers pour 2024. L'action de l'assureur a progressé après sa solide performance au premier semestre et la prochaine cession d'Axa IM.

Hier, les marchés américains avaient déjà reculé, suite à plusieurs statistiques économiques décevantes, dont les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice des directeurs d'achat (ISM) manufacturier.

Au chapitre des statistiques du jour, le rapport mensuel sur l'emploi américain met en avant un net ralentissement des créations de postes en juillet : 114000 alors que le consensus s'élevait à 176000. Les chiffres de mai et de juin ont été révisés de 218000 à 216000 et de 206000 à 179000. En outre, le taux de chômage a progressé à 4,3% alors qu'il était attendu stable à 4,1%.

Mercredi, la Banque du Japon a relevé ses taux à 0,25%. La BoJ "a jugé approprié d'ajuster le degré d'assouplissement monétaire dans la perspective d'une réalisation durable et stable de l'objectif de stabilité des prix de 2%. Les taux d'intérêt réels devraient rester significativement négatifs après la modification du taux d'intérêt directeur, et les conditions financières accommodantes continueront à soutenir fermement l'activité économique".

Quant à la Banque d'Angleterre, elle a décidé hier, à une courte majorité, de réduire son taux directeur de 25 points de base à 5%. "L'attention va maintenant se porter sur l'ampleur et la rapidité de la baisse des taux d'intérêt. La BoE évoque le risque d'une baisse 'trop rapide', mais ses propres prévisions impliquent que l'inflation sera bien inférieure à l'objectif dans quelques années si les taux d'intérêt suivent la trajectoire actuellement prévue par les marchés", commente Luke Bartholomew, économiste en chef adjoint chez abrdn.

Aux Etats-Unis, la Fed a maintenu ses taux d'intérêt dans la fourchette de 5,25 à 5,50%. Son président Jerome Powell a ouvert la porte à une baisse des taux en septembre. "Que ce soit sur le marché du travail ou sur l'économie en général, Powell a répété que nous étions dans une phase de normalisation, et que la prochaine étape logique était donc de normaliser les taux d'intérêt", explique Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions.

(AOF) - Les marchés européens ont conclu la semaine nettement dans le rouge après la publication d'un rapport sur l'emploi américain confirmant la dégradation de la conjoncture. Le CAC 40 a reculé de 1,61% à 7251,80 points. L'indice phare de la place parisienne cède 3,5% sur toute la semaine. De son côté, l'Eurostoxx 50 a perdu 2,76% à 4633,99 points. A Wall Street, les indices se replient également suite à ce rapport. Le Dow Jones perd 2,19% vers 17h30. Ce matin, l'indice japonais Nikkei a perdu 5,81%, sa plus forte baisse depuis le krach de 1987.

