Repli limité pour le CAC 40 après l'inflation américaine

(AOF) - Les Bourses européennes ont terminé pratiquement inchangées, l'inflation core américaine ayant légèrement dépassé les attentes. Les marchés attribuent désormais une probabilité de 83% à un assouplissement monétaire de 25 points de base de la Fed le 18 septembre, selon le CME FedWatch Tool. Le scénario d'un assouplissement de 50 points de base est écarté. Au chapitre des valeurs, l'actualité a été dominée par l'acquisition de 9% de la banque allemande Commerzbank par sa concurrente italienne, Unicredit. Le CAC 40 a cédé 0,14% à 7 396,83 points et l'EuroStoxx50 a gagné 0,32% à 4 762,16 points.

En Europe, Commerzbank a dominé le Dax 40 en affichant un gain de 16,59% à 14,69 euros après l'annonce de l'acquisition d'environ 9% de son capital par la banque italienne Unicredit (+0,14% à 36,125 euros). Cette opération alimente la spéculation sur un rapprochement entre les deux établissements bancaires, un scénario faisant déjà l'objet de rumeurs en 2019. A Paris, Société Générale est considérée comme une cible potentielle en cas de reprise de la consolidation du secteur en Europe.

Les investisseurs accueillent favorablement la performance semestrielle d’ Antin Infrastructure Partners . L’action de la société de capital-investissement axée sur l'investissement dans les infrastructures a progressé de 5,61% à 12,04 euros. Elle a légèrement dépassé les attentes des analystes sur les six premiers mois de 2024. Sur cette période, son bénéfice net sous-jacent a progressé de 1,5% à 61,7 millions d'euros. L'Ebitda sous-jacent affiche une hausse de 1,4% à 84 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 57% contre 60% il y a un an.

Haulotte Group (+14,05% à 3,07 euros) a terminé en tête du marché SRD au lendemain de la publication de résultats semestriels marqués par la nette amélioration de sa rentabilité. Son résultat opérationnel courant avant gains et pertes de change est passé en un an de 13 à 30 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 8,2% contre 3,2%, un an auparavant.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 2,5% en août en rythme annuel comme attendu, après 2,9% en juillet. La progression en rythme mensuel est de 0,2%, en ligne avec les attentes après 0,2% le mois précédent. L'inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 3,2% en rythme annuel comme prévu, et à 0,3% en rythme mensuel contre un consensus de 0,2%.

Vers 17h40, l'euro perd 0,04% à 1,1015 dollar.