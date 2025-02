Repli limité des marchés européens après les déboires de Wall Street

(AOF) - A l’exception de Londres, les Bourses européennes se replient légèrement dans le sillage de Wall Street. Les résultats de Nvidia ont été mal accueillis hier et Donald Trump a relancé les craintes de guerre commerciale en multipliant les annonces sur des droits de douane. En France, les publications d’entreprises restent nombreuses. Dans le secteur des équipementiers, Valeo et Forvia sont sanctionnés. En revanche, Saint-Gobain a dévoilé des résultats annuels robustes. Vers 12h20, le CAC 40 perd 0,30% à 8077,91 points et l'EuroStoxx50, 0,48% à 5446,03 points. Les taux longs se replient.

En Europe, Allianz perd 1,5% à 331,80 euros, l'assureur allemand ayant dévoilé des résultats trimestriels solides accompagnés de perspectives un peu courtes. Un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 2 milliards d'euros a été annoncé, qui débutera en mars et s'achèvera le 31 décembre 2025. La direction proposera un dividende par action de 15,40 euros, soit une augmentation de 11,6%.

A Paris, Saint-Gobain (+2,17% à 96,96 euros) affiche la deuxième plus forte hausse de l'indice CAC 40 à la faveur de résultats 2024 robustes. Le résultat net part du groupe ressort en progression de 6,6 %, à 2,84 milliards d'euros et l'Ebitda en hausse de 2,9%, à 7,2 milliards d'euros. Le spécialiste des matériaux et produits pour la construction a dégagé pour la quatrième année consécutive, un taux de marge d'exploitation à deux chiffres à 11,4 % (après 11 % en 2023). Le chiffre d'affaires annuel s'affiche à 46,6 milliards d'euros, en repli de 2,2% à taux de change comparables.

Plus fort repli de l'indice CAC 40, Teleperformance dévisse de 8,58% à 91,60 euros, les solides résultats 2024 étant assombris par des perspectives décevantes. Le spécialiste des centres d'appel a dévoilé un résultat net part du groupe de 807 millions d'euros contre 732 millions d'euros un an plus tôt. L'Ebita courant ressort en 2024 à 1,53 milliard d'euros, contre 1,51 milliard en 2023 (pro forma), soit un taux de marge de 15% contre 14,9%. Le chiffre d'affaires atteint 10,28 milliards d'euros contre 10,13 milliards en 2023 (pro forma).

Les chiffres macroéconomiques du jour

En janvier 2025, les dépenses de consommation des ménages en biens se replient sur un mois (-0,5 % en volume après +0,7 % en décembre 2024), annonce l'Insee ce vendredi. Ce repli s'explique par le net recul des achats de biens fabriqués (-2,4 %). À l'inverse, la consommation alimentaire rebondit (+1,4 %), et la consommation d'énergie ralentit (+0,2 %).

Sur un an, les prix à la consommation en France augmentent de 0,8 % en février 2025, après +1,7 % en janvier, indique l'Insee ce vendredi.Sur un mois, ils sont stables après +0,2 % en janvier.

Le PIB en volume se replie légèrement au quatrième trimestre 2024 : il recule de 0,1 %, après +0,4 % au troisième trimestre, en partie par contrecoup des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris qui ont soutenu la croissance du trimestre précédent, indique l'Insee ce vendredi.

Le taux de chômage est resté stable à 6,2% en février en Allemagne, comme attendu. Le nombre de chômeurs a augmenté de 5000 après une hausse de 11000 en janvier. Les économistes anticipaient une hausse de 14000.

L'inflation en février en Allemagne sera publiée à 14h00.

Aux Etats-Unis, le revenu et la consommation des ménages en janvier seront publiés à 14h30 tout comme l'indice des prix PCE en janvier.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago en février sera dévoilé à 15h45.

Vers 12h10, l'euro gagne 0,07% à 1,0401 dollar.