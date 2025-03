Repli en vue en Europe : la guerre commerciale est lancée

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en baisse dans le sillage de Wall Street sur fond de guerre commerciale. Depuis aujourd’hui, la hausse des droits de douanes visant le Canada, la Chine et le Mexique est effective. Le premier va imposer 25% de droits de douanes sur 155 milliards de dollars de produits américains. Pékin cible de son côté certains produits agricoles, dont les droits de douanes vont augmenter. A Paris, les investisseurs réagiront aux solides résultats annuels de Thales, qui a inscrit un nouveau record lundi. Les taux longs européens reculent après leur nette hausse d’hier.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Thales

Thales a publié ses résultats 2024, marqués par une forte hausse des profits. Le résultat net consolidé, part du groupe, a bondi de 39 % à 1,42 milliard d'euros et l’Ebit ajusté a augmenté de 13,4% à 2,42 milliards d'euros. Ce dernier a progressé de 5,7 % en organique et le consensus s’élevait à 2,35 milliards d'euros. Le groupe spécialisé dans l’aérospatiale, la défense et la sécurité affiche une marge d’Ebit de 11,8 % contre 11,6% en 2023. La marge a cependant reculé de 0,3 point en organique.

LDLC

LDLC a annoncé que deux projets de plan de sauvegarde de l’emploi, dont le principe a été approuvé par le directoire de la société, vont faire l’objet des procédures légales de consultations et de négociations auprès des instances représentatives du personnel de la société Groupe LDLC et de sa filiale la société OLYS. Ces projets portent sur des réductions respectives de 68 postes et 20 postes susceptibles d’aboutir, sous réserve de reclassements internes, à 88 licenciements pour motif économique. Le spécialiste de la high-tech rappelle qu’il employait 1149 collaborateurs fin janvier.

Vinci

Sogea-Satom, filiale de Vinci Construction, a été retenu par National Water Sewerage Corporation pour réaliser la réhabilitation, la restructuration et l’extension du réseau d'approvisionnement en eau de la région métropolitaine de Kampala en Ouganda. Dans ce cadre, elle aura également en charge d’augmenter la capacité de l'usine de traitement de l'eau de Katosi. Financé par l'Agence française de développement (AFD), ce projet de 92,4 millions d'euros améliorera l'accès à l'eau traitée pour 1,5 million d'habitants.

Valbiotis

Valbiotis affiche une trésorerie à fin 2024 de 11,6 millions d'euros, ne tenant pas compte de l’encaissement du CIR 2023 (1,6 million d'euros ) toujours en cours d’instruction. Ce laboratoire français spécialisé dans la commercialisation de compléments alimentaires pour la prévention des maladies métaboliques et cardiovasculaires annonce une perte opérationnelle de 10,42 millions d’euros en 2024 contre 7,18 millions en 2023, avec un chiffre d’affaires de 175 000 euros contre 4,73 millions en 2023. Ce dernier montant intégrait 4,25 millions de francs suisses de paiements forfaitaires de Nestlé.

Les chiffres macroéconomiques

Le taux de chômage en janvier en zone euro sera connu à 11 heures.

Ce matin, l'euro gagne 0,04% à 1,0484 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont progressé, soutenues par le secteur de la défense. N'étant plus assurés d'être protégés par le "parapluie américain", les pays du Vieux Continent vont devoir augmenter nettement leurs dépenses militaires. Thales, Safran et Dassault Aviation ont enregistré de nouveaux records en Bourse. Le CAC 40 s'est adjugé 1,09% à 8199,71 points. Au plus haut de la journée, le principal indice parisien a atteint 8 257,88 points, sachant qu'il avait atteint en mai dernier un plus haut historique à 8 259,19 points. L'EuroStoxx50 a touché un plus haut absolu à 5 568,19 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont chuté. Ils ont été initialement pénalisés par un indice des directeurs d'achat (ISM) manufacturier inférieur aux attentes, dont la composante " prix payés " a surpris par sa vigueur. La baisse s'est accentuée à la suite de l'annonce par Donald Trump de la mise en place, effective à partir de mardi, de droits de douanes visant le Canada, la Chine et le Mexique. Le Dow Jones a perdu 1,48% à 43191,24 points et le Nasdaq, 2,64% à 18350,19 points. Les taux longs ont nettement baissé, de même que les cours du pétrole alors que l'Opep+ va augmenter sa production en avril.