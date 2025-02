Repli en vue en Europe ; Edenred en vedette

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note négative malgré des perspectives de cessez-le-feu en Ukraine. Après une réunion entre dirigeants européens hier à Paris, des représentants américains et russes se réunissent ce mardi en Arabie saoudite pour ouvrir des discussions destinées à mettre fin au conflit .Wall Street rouvre ce mardi après un week-end prolongé. La saison des résultats se poursuit. Edenred a fait état de solides résultats annuels. Au chapitre des statistiques, l'inflation en France et l'indice de sentiment économique en Allemagne seront notamment à suivre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Canal +

Canal + et Samsung Electronics, premier fabricant mondial de Smart TVs, étendent leur partenariat stratégique à plus de 40 territoires dans le monde. Ce partenariat consolide la relation stratégique entre Samsung et Canal +, incluant désormais la distribution des applications Canal + sur plus de 25 millions de Smart TVs Samsung.

Plastivaloire

Plastivaloire annonce avoir réalisé au premier trimestre un chiffre d'affaires de 162,2 millions d'euros , en repli de 7,9% (7,2% à taux de change constant). Le fabricant de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation invoque un ralentissement des cadences de certains programmes en raison d'une conjoncture incertaine et de niveaux de stocks élevés, en particulier en Amérique du Nord. Le groupe s'attend dans les prochains trimestres à une activité "affectée par les difficultés du marché automobile mondial".

Renault

Renault Group et le constructeur chinois Geely annoncent avoir signé un accord pour produire et commercialiser des véhicules "zéro et à faibles émissions" au Brésil. La filiale Renault do Brasil accueillerait Geely Holding en tant que nouveau partenaire, ce qui permettrait au groupe chinois d’accéder au complexe industriel Ayrton Senna de Renault Group, à São José dos Pinhais, dans l’Etat du Paraná. Renault do Brasil deviendrait un distributeur du portefeuille de véhicules zéro et à faibles émissions de Geely Holding au Brésil, un pays moteur de la croissance internationale.

Tikehau Capital

Tikehau Capital, spécialiste de la gestion d'actifs alternatifs, annonce la levée de fonds de 1,2 milliard d'euros de la troisième génération de sa stratégie d'opportunités spéciales. Cette levée de fonds comprend celle de Tikehau Special Opportunities III (TSO III), le fonds flagship de la stratégie d'opportunités spéciales du groupe, qui réalise son closing final, ainsi que des mandats sur mesure et des véhicules de co-investissements dédiés.

Les chiffres macroéconomiques

L'inflation en janvier en France sera connue à 8h45.

L'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques en février sera communiqué à 11h00.

Aux Etats-Unis, l'indice manufacturier de la Fed de New-York en février sera publié à 14h30 avant l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en février à 16h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,20% à 1,0463 dollar.

Hier à Paris

Les indices européens ont progressé, soutenus par un secteur de la défense évoluant sur ses plus hauts historiques. A l'occasion de la Conférence de Munich sur la sécurité, vendredi, le vice-président américain, JD Vance, s'en est pris frontalement aux démocraties européennes. Ces développements pourraient être "un catalyseur important pour l'augmentation des dépenses européennes en matière de défense", a expliqué Deutsche Bank. Le CAC 40 a gagné 0,13% à 8189,13 points. Au plus haut historique, l’EuroStoxx50 s’est adjugé 0,53% à 5522,67 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains étaient fermés en raison de l'anniversaire de George Washington.