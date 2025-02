Repli en vue en Europe avant l'emploi US

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note baissière à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Les investisseurs prendront connaissance ce vendredi de la publication des données sur l'emploi américain. La saison des résultats se poursuit des deux côtés de l'Atlantique. Amazon a fait état hier soir de ventes supérieures aux attentes au quatrième trimestre, mais les résultats de sa division cloud ont déçu. La BoE a baissé jeudi son principal taux directeur d'un quart de point et réduit de moitié sa prévision de croissance économique.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Aperam

Aperam a dévoilé ses résultats annuels d'où ressort un bénéfice net de 231 millions d’euros contre 203 millions un an plus tôt. L'Ebitda ajusté s’est élevé à 356 millions d'euros, en croissance de 17,1%. Le chiffre d'affaires du producteur d'acier inoxydable a diminué de 5,1 %, à 6 255 millions d'euros. Le flux de trésorerie disponible avant dividendes s'est élevé à 125 millions d'euros en 2024, comparé à 168 millions d'euros en 2023.

L’Oréal

L’Oréal a généré en 2024 un résultat net part du groupe de 6,41 milliards d’euros, en progression de 3,6%. Le résultat d’exploitation du numéro un mondial des cosmétiques a augmenté de 6,7% à 8,687 milliards d’euros, et ressort à 20% du chiffre d’affaires, en progression de 20 points de base. L’Oréal souligne qu'il s'agit de résultats record. Le cash-flow opérationnel a augmenté de 8,6% à 6,644 millions d’euros. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 43,48 milliards d'euros, en hausse de 5,6% en publié.

NRJ Group

NRJ Group a fait état d'un chiffre d'affaires annuel de 119,7 millions d'euros, en croissance de 1,4%. Seul le pôle diffusion s'affiche en hausse en rythme annuel (+5,7%) alors que le pôle radio et le pôle télévision ont respectivement décliné de 0,8% et 0,9%. Le groupe reste dans l'attente de la décision du Conseil d'État concernant "le recours qu'il a engagé contre l'exclusion incompréhensible et injustifiée de NRJ 12 de la TNT par l'ARCOM", précise le groupe de médias.

Vinci

Vinci a déclaré un chiffre d'affaires 2024 en hausse de 4%, à 71,6 milliards d'euros, et une marge opérationnelle sur activité de 12,6% contre 12,1% un an auparavant. Le groupe a vu sa part de l'international augmenter, représentant désormais plus de la moitié du résultat net du groupe qui est ressorti à 4,81 milliards d'euros, en amélioration de 3,4%. "Dans un environnement économique et géopolitique plus incertain, le groupe dispose ainsi d’une bonne visibilité sur l’évolution de son activité et aborde l’année 2025 avec confiance et sérénité", précise un communiqué.

Les chiffres macroéconomiques

L'excédent de la balance commerciale en Allemagne ressort à 20,7 milliards d'euros en décembre alors que le consensus tablait sur 17 milliards d'euros. Il était de 19,2 milliards d'euros en septembre.

La production industrielle a reculé de 2,4% en décembre en Allemagne après avoir été en hausse de 1,3% en novembre. Elle était attendue en baisse de 0,7%.

En France, la balance commerciale en décembre sera connue à 8h45.

Aux Etats-Unis, le rapport sur l'emploi en décembre sera communiqué à 14h30 avant l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en février à 16h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,06% à 1,0377 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont clôturé en hausse grâce aux résultats d'entreprises. La Banque d'Angleterre a en outre réduit son principal taux directeur de 25 points de base à 4,50%. Côté valeurs, Société Générale a fini leader du CAC 40 grâce à ses résultats meilleurs que prévu au quatrième trimestre. Son bénéfice net a doublé sur cette période. Leader du SBF 120, emeis a bondi dans le sillage de résultats 2024 supérieurs aux attentes. Le CAC 40 a gagné 1,47% à 8007,62 points. Il a dépassé de nouveau la barre des 8000 points, abandonnée en juin dernier.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé sur fond de résultats d'entreprises mitigés et avant le rapport sur l'emploi en décembre, attendu ce vendredi. Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties inférieures aux attentes tandis que la productivité s'est améliorée de 1,2% au quatrième trimestre. Au chapitre des valeurs, le constructeur automobile américain Ford s'est replié malgré une publication meilleure qu'attendu au quatrième trimestre. Le Dow Jones a reculé de 0,28% à 44 747 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,51% à 19791 points.