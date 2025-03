Repli en vue en Europe après la Fed

Les marchés actions américains ont rebondi après la décision de la Fed. Cette dernière a comme prévu laissé ses taux inchangés sur fond d'incertitudes commerciales accrues et de risque de reprise de l'inflation outre-Atlantique. Lors de sa conférence de presse, Jerome Powell, a insisté sur l'incertitude "exceptionnellement élevée" concernant la période actuelle. Côté valeurs, General Mills a terminé en territoire négatif après avoir revu à la baisse ses perspectives. Le Dow Jones a progressé de 0,92% à 41964 points tandis que le Nasdaq a gagné 1,41% à 17750 points.

Hormis le Dax40, les indices européens ont clôturé en territoire positif avant la décision de politique monétaire de la Fed ce soir à 19h. Elle devrait maintenir inchangés ses taux. Son président, Jerome Powell, s'exprimera sur la santé de l'économie américaine. Ce matin, la Banque du Japon a maintenu sans surprise son taux directeur à 0,50%. Côté géopolitique, Donald Trump et Vladimir Poutine se sont accordés hier sur une trêve temporaire limitée aux infrastructures énergétiques. Le CAC 40 a enregistré une quatrième séance consécutive de hausse, gagnant 0,70% à 8171,47 points.

Aux Etats-Unis, l'indice des indicateurs avancés en mars et les ventes de logements anciens en février seront publiés à 15h00 avant l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 15h30.

Exosens, société de haute technologie spécialisée dans la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, annonce son entrée dans l’indice SBF 120, à compter du 24 mars 2025 avant bourse, suite au retrait de Neoen des indices."Nous sommes fiers d'annoncer l'intégration prochaine d'Exosens dans l'indice SBF 120 qui représente une nouvelle étape importante pour la société moins d'un an après notre entrée en Bourse réussie", s'est félicité le directeur général du groupe, Jérôme Cerisier, dans un communiqué.

La perte opérationnelle courante de Drone Volt en 2024 s'affiche à 6,7 millions d'euros contre une perte de 5 millions d'euros en 2023. Elle a été affectée par la hausse des dotations aux amortissements de près de 1 million d'euros, liée à l'activation d'une grande partie des frais de R&D. La perte nette ressort à 12,9 millions d'euros contre une perte de 6,04 millions d'euros un an avant. En revanche, la marge brute consolidée de l'exercice ressort à 4,2 millions d'euros en croissance de 15% sur un an, notamment grâce à la croissance des activités à forte marge.

Aubay affiche en 2024 une marge opérationnelle d'activité de 9,2% "dans la fourchette haute des perspectives annoncées en début d'année" contre 8,9% en 2023. Cette société de services informatiques souligne que, malgré un contexte marqué par un ralentissement du marché, elle a su tirer son épingle du jeu en améliorant son résultat opérationnel d'activité pour atteindre 45,9 millions d'euros, soit une hausse de 4,6%. Le chiffre d'affaires 2024, déjà publié, ressort à 540,3 millions d'euros, en hausse organique de 1,2%, avec une croissance de 1% en France et de 1,3% à l'international.

Ateme a dévoilé ses résultats annuels d'où ressort une perte nette de 5,4 millions d'euros contre 4 millions un an auparavant. Le spécialiste de la diffusion vidéo a enregistré un Ebitda de 1,1 million d'euros, en chute de 60%. La marge brute ressort à 54,2 millions d'euros en recul de 9%. Le chiffre d'affaires atteint 93,5 millions d'euros, en repli de 7%. La dette financière nette ajustée du groupe a diminué de 8 millions d'euros en 2024, s'établissant à 3,5 millions d'euros contre 11,5 millions fin 2023.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.