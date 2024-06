Repli en vue en Europe : Airbus lance un profit warning

(AOF) - Les marchés européens devraient reculer légèrement dans le sillage de Wall Street. Les valeurs technologiques ont pesé sur la tendance dans le sillage de Nvidia. La même situation pourrait se répéter en Europe. Sur le marché des taux, le spread franco-allemand a tendance à se stabiliser. Aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs en juin sera à surveiller. A Paris, Airbus a lancé un avertissement sur ses résultats et Eurofins Scientific a démenti les allégations de Muddy Waters, qui avait attaqué la société hier.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Airbus

Airbus a abaissé ses objectifs annuels en raison de problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Le constructeur aéronautique anticipe désormais un EBIT ajusté d'environ 5,5 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible avant financements-clients d'environ 3,5 milliards d'euros. Il anticipait auparavant un EBIT ajusté compris entre 6,5 et 7 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible avant financements-clients d'environ 4 milliards d'euros.

Eramet

Eramet et BASF décident de ne pas investir dans une usine commune de raffinage de nickel et de cobalt à Weda Bay en Indonésie. Eramet continuera à évaluer de potentiels investissements dans la chaîne de valeur des batteries au nickel pour véhicules électriques en Indonésie et tiendra le marché informé en temps voulu. En 2020, Eramet et BASF avaient signé un accord pour évaluer le potentiel de développement et de construction en commun d'une usine de raffinage de nickel et de cobalt à Weda Bay en Indonésie.

Prismaflex

Le Groupe Prismaflex International a réalisé sur l’exercice 2023-2024, clos fin mars, un résultat net, part du groupe, de 0,6 million d’euros contre une perte du même ordre au cours de l’exercice précédent. Le redressement du taux de marge brute et la bonne maîtrise des charges opérationnelles ont profité à l'Ebitda courant, qui a bondi de 80% à 3,6 millions d’euros, soit 7% du chiffre d'affaires. Le chiffre d’affaires du spécialiste de la fabrication industrielle de panneaux d'affichage et de l'impression numérique grand format a reculé de 9,8% à 51,7 millions d’euros.

Trigano

Trigano annonce que son chiffre d’affaires a progressé de 10,8% au troisième trimestre à 1,146 milliard d’euros, "dynamisé par une croissance des ventes de camping-cars toujours solide" (+20,3%), et ce "sur un comparable élevé". Le spécialiste des véhicules de loisirs précise que son chiffre d’affaires atteint 3,1 milliards d’euros sur les neuf premiers mois de l’exercice (+15,4%). "Les livraisons de camping-cars de la fin de la saison 2024 devraient permettre une bonne progression du chiffre d’affaires sur l’exercice en conservant une marge de qualité", conclut-il.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus importantes agglomérations aux Etats-Unis en avril sera connu à 15 heures et l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board en juin à 16 heures.

Ce matin, l'euro est stable à 1,0736 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont rebondi, Paris se permettant même de surperformer. La situation politique en France restera tout au long de la semaine au centre des préoccupations des investisseurs avant le premier tour des élections législatives. Elle sera aussi animée par l'inflation en Europe et l'indice des prix PCE aux Etats-Unis. A Paris, Eurofins Scientific a décroché après avoir été attaqué par le spécialiste de la vente à découvert, Muddy Waters. Soutenu par les banques, le CAC 40 s'est adjugé 1,03% à 7706,89 points dans des volumes faibles. L'EuroStoxx50 a gagné 0,96% à 4954,43 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont clôturé dans le désordre, le repli de Nvidia ayant pesé sur les valeurs technologiques. Vendredi, deux statistiques d'importance sont attendues : la confiance des consommateurs en juin et l'indice des prix PCE en mai, mesure de l’inflation très surveillée par la Fed. Côté valeurs, la Commission européenne a informé Apple de son avis préliminaire selon lequel les règles de son App Store sont contraires à la législation sur les marchés numériques. Le Dow Jones a gagné 0,67% à 39411,21 points et le Nasdaq Composite a cédé 1,09% à 17496,82 points.