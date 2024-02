Repli en vue des marchés européens, Saint-Gobain conclut le rachat de CSR

(AOF) - Les Bourses européennes devraient se replier à l'ouverture de cette première séance de la semaine. Le CAC 40 devrait perdre 0,11%. Les investisseurs vont prendre connaissance de plusieurs statistiques cette semaine avec notamment les données de l'inflation aux Etats-Unis jeudi et celles en zone euro vendredi. Christine Lagarde, présidente de la BCE s'exprimera cet après-midi à l'occasion de la présentation du rapport annuel de la BCE. Coté valeurs, Saint-Gobain annonce ce matin avoir conclu un accord avec CSR, spécialiste des matériaux de construction en Australie.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Air Liquide

Plus forte hausse du CAC 40 la semaine dernière, Air Liquide a gagné 10,75% à 189,50 euros après avoir atteint vendredi un plus haut absolu à 190,18 euros. Le résultat opérationnel courant du spécialiste des gaz industriels a augmenté de 4,2% (11,4% à données comparables) à 5,07 milliards d’euros en 2023. La marge a progressé de 150 points de base sur 2022-2023, sachant que le groupe français visait une augmentation de 160 points de base en 2025. En conséquence, Air Liquide a doublé ses ambitions de hausse de la marge.

Axa

Axa a conclu une convention de rachat d'actions avec un prestataire de services d'investissement aux termes de laquelle l'assureur s'engage à racheter ses propres actions pour un montant maximum de 1,6 milliard d'euros. Ce montant comprend le rachat d'actions de 1,1 milliard d'euros, conformément à la nouvelle politique de gestion du capital, tel qu'annoncé le 22 février, et le rachat d'actions anti-dilutif d'un montant de 0,5 milliard d'euros consécutif à l'accord de réassurance pour un portefeuille d'assurance vie chez Axa France. Il avait été annoncé le 20 décembre.

Engie

Le conseil d’administration d’Engie a décidé de proposer à l’assemblée générale du 30 avril 2024 la nomination de Michel Giannuzzi, en qualité d’administrateur indépendant, en remplacement de Lord Peter Ricketts of Shortlands dont le mandat arrivera à échéance à l’issue de cette assemblée générale. En outre, le groupe a proposé aussi le renouvellement du mandat d’administrateur indépendant de Fabrice Brégier, dont le mandat arrivera également à échéance.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a conclu un accord avec CSR Limited pour l'acquisition de l'intégralité des actions en circulation de CSR par le biais d'un "scheme of arrangement" à un prix de 9 dollars australiens par action, en espèces, représentant une valeur d'entreprise de 4,5 milliards de dollars australiens (soit près de 2,7 milliards d'euros) et une valeur d'entreprise nette d'environ 3,2 milliards de dollars australiens (soit près de 1,9 milliard d'euros), après prise en compte des actifs immobiliers monétisables à court et moyen terme d'une valeur d'au moins 1,3 milliard de dollars australiens.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les données sur les ventes de logements neufs en janvier seront publiées à 16h.

Vendredi à Paris

Les Bourses européennes ont prolongé leur mouvement de hausse, toujours alimenté par l'optimisme à propos de la santé des entreprises. En Europe, Standard Chartered a dévoilé des comptes plus solides que prévu. A Paris, les investisseurs ont apprécié la génération de cash flow libre de Fnac Darty. En revanche, Bouygues a reculé après le rachat de La Poste Telecom. Le CAC 40 a gagné 0,70% à 7966,68 points, portant ses gains sur la semaine à 2,6%. Il a atteint un nouveau sommet à 7976,40 points. L'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,36% à 4872,85 points.

Vendredi à Wall Street

Les indices américains ont clôturé en ordre dispersé au lendemain des robustes résultats annuels de Nvidia. Avec un titre qui s'est envolé hier suite à ses bonnes performances, le fabricant de semi-conducteurs a atteint vendredi les 2000 milliards de dollars de capitalisation. En outre, Booking s'est replié occupant l'avant dernière place du S&P 500 suite à des perspectives décevantes s'agissant des nuits réservées. Le Dow Jones et le S&P 500 ont terminé sur des records ce vendredi gagnant respectivement 0,16% à 39131,53 points et 0,03% à 5088,80 points.