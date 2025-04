Repli en vue des marchés en Europe, Trump attaque encore Powell

(AOF) - Les Bourses européennes devraient évoluer en ordre dispersé ce mardi à l'ouverture de la séance. Le CAC 40 devrait perdre de 0,28%. Les investisseurs craignent une récession aux Etats-Unis. Hier, Donald Trump a réitéré ses attaques contre le président de la Fed Jerome Powell. Le président américain a évoqué un "ralentissement de l'économie" à moins que le président de la Fed ne baisse les taux. Jerome Powell avait déclaré mercredi dernier qu'il était du devoir de la Fed de "s'assurer" qu'une augmentation ponctuelle des prix ne se transforme pas en un "problème permanent d'inflation".

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Carmila

Sur les trois premiers mois de l'année, Carmila a été porté par une bonne dynamique de commercialisation qui a permis aux revenus locatifs de progresser de 14,8 %, à 112 millions d'euros. Parallèlement, les loyers nets ont augmenté de 15 %, ou de 3,7 % à périmètre constant, pour s'élever 100,5 millions d'euros. Ils ont été soutenus par l'indexation des loyers et par la capacité de Carmila à créer de la croissance organique.

GTT

Le chiffre d’affaires consolidé de GTT au premier trimestre 2025 s’élève à 190,5 millions d'euros, en hausse de 31,6% par rapport au premier trimestre 2024. À la suite d’une année 2024 qui constituait la deuxième année record en termes de prise de commandes, GTT a enregistré, au cours de ce premier trimestre, neuf commandes de méthaniers (dont six méthaniers de très grande capacité). Leur livraison est prévue entre 2027 et 2031. GTT a également reçu sept commandes relatives à des éthaniers de grande capacité (VLEC), dont la livraison interviendra en 2027 et 2028.

L'Oréal

Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires de L'Oréal s'élève à 11,73 milliards d'euros, en hausse de 4,4% en publié. À données comparables, il croît de 3,5%. "La croissance des ventes bénéficie du phasage lié à la transformation IT de 2024 et de 2025 représentant un effet net positif de 100 millions d’euros", explique le numéro un mondial de la beauté. Sur les trois premiers mois de cette année, le groupe affiche une croissance dans toutes les divisions. Sur le segment Luxe, les ventes progressent de 7,3% en publié à 4,092 milliards d'euros. Elles ont augmenté de 5,8% en comparable.

Vallourec

Vallourec annonce la signature d'un contrat majeur avec Allseas pour la fourniture de pipelines dans le cadre du projet offshore Búzios 10, situé sur le champ de Búzios et opéré par Petrobras. Ce contrat représente près de 18 000 tonnes de solutions tubulaires premium sous-marines sans soudure en acier carbone, destinées aux risers et aux flowlines. Il inclut également une option portant sur près de 5 000 tonnes supplémentaires. Aucun détail financier n'a été divulgué à ce sujet.

Les chiffres macroéconomiques

En zone euro, les données sur la confiance des consommateurs en avril seront publiées à 16h.

Vers 8h30, l'euro gagne 1,41% à 1,1531 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens étaient fermés hier en raison du lundi de Pâques.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé la première séance de la semaine dans le rouge après que Donald Trump a réitéré ses attaques contre Jerome Powell. Sur son réseau Truth Social, le président américain a affirmé que l'économie américaine allait ralentir à moins que le président de la Fed "ne baisse les taux d'intérêt maintenant". Le patron de la Fed refuse toujours de plier aux injonctions du chef de l'État concernant la politique monétaire américaine. Le Dow Jones a perdu 1,33% à 39142,23 points. Le Nasdaq a cédé 0,13% à 16286,45 points.