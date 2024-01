Repli en vue des Bourses européennes ; l'inflation et le rapport sur l'emploi au menu

(AOF) - Ayant retrouvé des couleurs hier après deux premières séances de l'année dans le rouge, les marchés actions européens devraient ouvrir sur une note négative. Hier, Wall Street a clôturé en ordre dispersé, seul le Dow Jones ayant signé une performance en territoire positif. La prudence sera de mise alors que les investisseurs prendront connaissance ce vendredi de l'inflation en zone euro et du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis. Côté valeurs, Sodexo a confirmé ses objectifs financiers pour 2024 après avoir dévoilé une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Cogra

Cogra, producteur de granulés de bois en France, confirme pour l'année 2024 l'éligibilité de ses actions au dispositif PEA PME institué par la Loi de finance pour 2014 du 29 décembre 2013. Les actions Cogra peuvent donc être intégrées dans les portefeuilles PEA PME, dédiés aux investissements dans les PME et ETI répondant aux critères fixés par la réglementation applicable.

Euroapi

Euroapi renforce son comité exécutif en nommant Ludwig de Mot directeur général adjoint, en charge de la transformation de l’entreprise. Sa feuille de route sera centrée sur l’accélération de la transformation du groupe, et en particulier sur la finalisation et l'exécution de la revue stratégique initiée par le conseil d'Administration au quatrième trimestre 2023. Cette revue couvre tous les aspects d’Euroapi en tant qu'entreprise, y compris l'évaluation de son portefeuille de produits, de sa structure de coûts et de son bilan.

LDC

Sur le troisième trimestre 2023-2024, LDC a fait état d'une hausse de 2,6% de son chiffre d’affaires, s'affichant à 1,530 milliard d'euros avec des volumes en hausse de 0,4% par rapport au troisième trimestre 2022-2023. A l'international, le chiffre d'affaires du groupe agroalimentaire spécialisée dans la transformation de volailles s‘élève à 186,2 millions d'euros, en recul de 7,9% avec des volumes qui progressent de 0,5%.

Sodexo

Sodexo a publié ce vendredi un chiffre d'affaires en hausse de 3,1% au premier trimestre de son exercice décalé, ressortant à 6,28 milliards d'euros. Ce montant ne prend pas en compte la contribution de Pluxee, dont l'entrée en Bourse est programmée au 1er février après une scission. Sur la période allant de septembre à novembre 2023, le groupe de restauration collective a notamment bénéficié d'une "belle contribution de la Coupe du monde de rugby".

Les chiffres macroéconomiques

Les ventes au détail ont baissé de 2,5% en novembre en Allemagne alors qu'elles étaient attendues en recul de 0,1%, a indiqué Destatis. Elles avaient augmenté de 1,1% en octobre. Les ventes au détail ont chuté de 2,4% sur un an.

L'inflation en décembre en zone euro sera communiquée à 11H00 tout comme les prix à la production en novembre.

Aux Etats-Unis, le rapport mensuel sur l'emploi sera connu à 14h30 tandis que l'indice ISM non manufacturier en décembre sera publié à 16H00.

Vers 8h30, l'euro se replie de 0,14% à 1,0933 dollar.

Hier à Paris

A la peine mardi et hier, les marchés actions européens sont finalement parvenus à boucler en hausse pour la première fois de l'année 2024. Les indices PMI Composite au mois de décembre ont signalé une contraction moins élevée que prévu en France et en zone euro. A mi-séance, Wall Street s'affiche également dans le vert, soutenu par des chiffres solides sur l'emploi. Coté valeurs, Alstom a caracolé en tête du CAC 40 après la signature d'un contrat de plus de 500 millions d'euros en Arabie saoudite. Le CAC 40 a gagné 0,52% à 7450 points et l'Eurostoxx 50 a avancé de 0,58% à 4473 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé l'avant-dernière séance de la première semaine de l'année 2024 sans direction claire. Le rapport ADP sur l'emploi a fait ressortir des chiffres solides, soit 164000 créations de postes en décembre contre 115000 attendus. De leur côté, les inscriptions au chômage sont plus faibles qu'anticipé. Les investisseurs prendront connaissance ce vendredi du rapport mensuel sur l'emploi. Le Dow Jones a grappillé 0,03% à 37440 points tandis que le Nasdaq a fléchi de 0,56% à 14510 points.