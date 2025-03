Repli en vue à Wall Street après la Fed et Powell

(AOF) - Les marchés américains sont attendus dans le rouge à l'ouverture de la séance ce jeudi au lendemain des annonces de la Fed. Elle a sans surprise laissé ses taux inchangés dans une fourchette de 4,25% à 4,50%. Jerome Powell a déclaré que l'incertitude était inhabituellement élevée aux États-Unis. La Fed a, en outre, communiqué ses nouvelles prévisions pour l'économie du pays. Elle anticipe désormais une croissance du PIB à 1,7% contre 2,1% auparavant et une inflation à 2,7% contre 2,5%. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq perdent respectivement 0,44% et 0,52%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont rebondi après la décision de la Fed. Cette dernière a comme prévu laissé ses taux inchangés sur fond d'incertitudes commerciales accrues et de risque de reprise de l'inflation outre-Atlantique. Lors de sa conférence de presse, Jerome Powell, a insisté sur l'incertitude "exceptionnellement élevée" concernant la période actuelle. Côté valeurs, General Mills a terminé en territoire négatif après avoir revu à la baisse ses perspectives. Le Dow Jones a progressé de 0,92% à 41964 points tandis que le Nasdaq a gagné 1,41% à 17750 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à 12,5 en mars, contre un consensus de 8,8 après 18,1 en février.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 223 000 la semaine dernière, contre 224 000 attendus, après 221 000 la semaine précédente.

Aux Etats-Unis, l'indice des indicateurs avancés en mars et les ventes de logements anciens en février seront publiés à 15h00 avant l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 15h30.

Les valeurs à suivre

Accenture

Accenture a relevé ses objectifs annuels. Au deuxième trimestre, clos fin février, le groupe de conseil en management, technologies et externalisation a réalisé un bénéfice net, part du groupe, de 1,79 milliards de dollars, soit 2,82 dollars par action, à comparer avec 1,67 milliard de dollars, soit 2,63 dollars par action, un an plus tôt. Il est ressorti à 2,77 dollars hors éléments exceptionnels alors que le marché anticipait 2,81 dollars par action. Dans le même temps, le chiffre d'affaires a progressé de 5% à 16,7 milliards de dollars, à comparer au consensus de 16,6 milliards de dollars.

Nvidia

Nvidia pourrait dépenser "plusieurs centaines de milliards" de dollars en puces et autres produits électroniques fabriqués aux États-Unis au cours des quatre prochaines années, a déclaré le PDG Jensen Huang dans une interview accordée au Financial Times. Cette annonce intervient en pleine guerre commerciale, dont un des buts est de doper la production "Made in USA".