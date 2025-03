Repli en vue à Wall Street après l'onde de choc sur les droits de douane sur l'automobile

(AOF) - Les marchés américains sont attendus dans le rouge à l'ouverture de l'avant-dernière séance de la semaine. Hier, en fin de journée, Donald Trump a annoncé des droits de douane de 25 % sur tous les véhicules et pièces automobiles fabriqués à l'étranger et importés aux États-Unis à compter du 2 avril. Cette date correspond aussi à l'instauration des droits de douane dits "réciproques" voulue par Washington. General Motors devrait baisser de plus de 6%. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et sur le Nasdaq reculent respectivement de 0,13% et 0,25%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le rouge après la confirmation par Donald Trump que les États-Unis imposeraient bien des droits de douane de 25% sur toutes les voitures qui ne sont pas fabriquées sur le territoire américain, à partir du 2 avril. Cette date correspond aussi à l'instauration des droits de douane dits "réciproques" voulue par l'administration Trump. Côté valeurs, GameStop a bondi après avoir annoncé miser sur le bitcoin . Le Dow Jones a cédé 0,31% à 42454,79 points et le Nasdaq s'est replié de 2,04% à 17899,01 points.

Les chiffres macroéconomiques

Le PIB américain a progressé de 2,4% au quatrième trimestre contre 2,3% attendu. Il s'élevait à 3,1% au troisième trimestre.

Aux Etats-Unis, le déficit de la balance commerciale est ressorti à 147,91 milliards de dollars en février contre un consensus de 134,60 milliards de dollars. Il avait atteint 155,57 milliards de dollars en janvier.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 224 000 la semaine dernière, en ligne avec les attentes, après 225 000 la semaine précédente.

Aux Etats-Unis, les données sur les promesses de ventes de logements en février seront publiées à 15h et celles sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 15h30.

Les valeurs à suivre

GameStop

GameStop a annoncé son intention de lever 1,3 milliard de dollars via des obligations convertibles de 5 ans d'échéance et proposant un coupon nul. Le distributeur de jeux vidéo américain prévoit d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, y compris l'acquisition de bitcoins d'une manière compatible avec sa politique d'investissement. Le groupe avait annoncé mercredi soir qu'il allait ajouter le bitcoin comme actif de réserve de trésorerie.

GE Aerospace

GE Aerospace va investir plus de 78 millions d'euros dans cinq sites de production en Europe au cours de l'année 2025. Dans le détail, l'équipementier aéronautique américain investira en Italie (55,6 millions d'euros), en Pologne (11,6 millions d'euros), en République tchèque (5,4 millions d'euros), au Royaume-Uni (3,3 millions d'euros) et en Roumanie (2,3 millions d'euros). Plus de 500 emplois seront créés sur ces sites européens en 2025.

Secteur auto

Le secteur automobile est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après l'annonce par Donald Trump de droits de douane de 25 % sur tous les véhicules et pièces détachées automobiles importés aux États-Unis. General Motors devrait baisser de plus de 6%, tandis que Ford et Tesla semblent moins affectés. Le président américain souhaite " protéger l'industrie automobile américaine, essentielle à la sécurité nationale et qui a été minée par des importations excessives menaçant la base industrielle nationale et les chaînes d'approvisionnement américaines ".