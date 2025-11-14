 Aller au contenu principal
Repli en vue à Wall Street ; Applied Materials sous les projecteurs
information fournie par AOF 14/11/2025 à 14:56

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus en recul à l'ouverture de la dernière séance de la semaine sur fond d'un calendrier de données encore incertain. La prudence est de mise alors que les investisseurs ont revu à la baisse leurs attentes concernant l'assouplissement de la politique monétaire de la Fed. L'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs Applied Materials a dévoilé des profits plus élevés qu'anticipé. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et sur le Nasdaq se replient respectivement de 1,06% et de 1,50%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont nettement clôturé dans le rouge l'avant-dernière séance de la semaine. Le plus long "shutdown" de l'histoire des Etats-Unis (43 jours) a pris fin au lendemain de l'accord budgétaire voté par le Congrès et promulgué dans la foulée par la Maison Blanche. Les investisseurs ont revu à la baisse leurs attentes concernant l'assouplissement de la politique monétaire de la Fed. Côté valeurs, Disney a dévissé dans le sillage de sa performance trimestrielle mitigée. Le Dow Jones a reculé de 1,65% à 47457 points et le Nasdaq de 2,29% à 22870 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les données sur les stocks des grossistes en septembre seront connues à 16h00 et celles sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 16h30.

Les valeurs à suivre

Apple

Apple a enregistré une croissance de 17% de ses ventes d'iPhone en glissement annuel en Chine au cours de la période d'un mois suivant le lancement des nouveaux iPhone 17, selon Counterpoint Research. "Comme les années précédentes, la nouvelle série d'iPhone a généré la majeure partie des ventes de smartphones Apple en Chine au cours de cette période, représentant près de quatre iPhone vendus sur cinq," précise le cabinet.

Applied Materials

L'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs Applied Materials a dévoilé des profits plus élevés qu'anticipé. Au quatrième trimestre, clos fin octobre, le groupe a enregistré une progression de 10% de son bénéfice net, à 1,897 milliard de dollars, soit 2,38 dollars par action. Le bénéfice par action hors éléments exceptionnels est, lui, ressorti à 2,17 dollars, soit 6 cents de mieux que le consensus. Le chiffre d'affaires a reculé de 3%, à 6,8 milliards de dollars, alors que le marché attendait 6,67 milliards de dollars.

Eli Lilly

Eli Lilly a annoncé n'avoir aucun lien, ni affiliation, ni partenariat, avec Mangoceuticals. Auparavant, cette société spécialisée dans le développement, la commercialisation et la vente de produits de santé et de bien-être avait indiqué s'être associée à Eli Lilly et Novo Nordisk pour offrir un accès abordable aux traitements Zepbound et Wegovy pour la gestion de l'obésité. Depuis, Mangoceuticals a publié un nouveau communiqué de presse pour clarifier la situation et a précisé n'avoir aucun lien contractuel avec les deux laboratoires.

Under Amour

Under Amour annonce avoir mis fin à une décennie de partenariat avec la star de la NBA Stephen Curry. L'équipementier sportif prévoit de sortir la Curry 13 – la dernière chaussure issue de la collaboration entre Curry Brand et Under Armour – en février, comme prévu. La société est confrontée à la volatilité des droits de douane et à la faiblesse des dépenses des consommateurs.

