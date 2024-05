Repli en vue à Paris, Neoen en vedette

Les marchés actions européens ont clôturé sur une note négative, creusant leurs pertes après avoir déjà enregistré une séance dans le rouge mardi. L'inflation allemande "core" est ressortie légèrement supérieure aux attentes, soutenant la hausse des taux longs. Côté valeurs, le rachat de la Poste Telecom par Bouygues prend du retard et pèse sur le cours du groupe, tandis que Renault a été propulsé en tête du CAC par un relèvement de recommandation de Goldman Sachs. Le CAC 40 a perdu 1,52% à 7935,03 points tandis que l'EuroStoxx50 a fléchi de 1,27% à 4966,44 points.

Les évolutions hebdomadaires des stocks de gaz et de pétrole sont attendues à 16h30.

Aux Etats-Unis, la nouvelle estimation du PIB au premier trimestre et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30.

La confiance des consommateurs en mai, l'indice du sentiment économie en mai et le taux de chômage en avril en zone euro sont attendus à 11 heures.

Le gestionnaire alternatif d'actifs Brookfield a annoncé être entré en négociations exclusives avec Impala, le Fonds Stratégique de Participations géré par ISALT, Cartusiai et Xavier Barbaro et d’autres actionnaires en vue d'acquérir environ 53,32% des actions Neoen existantes au prix de 39,85 euros par action. Le prix d'acquisition représente une prime de 26,9% par rapport au dernier cours de clôture. L'offre de Brookfield implique une valorisation de 6,1 milliards d'euros pour 100% des actions.

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en légère baisse, même si les taux longs, qui ont progressé ces derniers jours, semblent se stabiliser. Dans ce contexte, les investisseurs seront attentifs à l'inflation espagnole en mai à 11 heures et à la nouvelle estimation de la croissance américaine au premier trimestre à 14h30. A Paris, Brookfield est en négociations pour prendre une participation majoritaire dans Neoen. Les investisseurs réagiront aussi aux résultats de Derichebourg et de LDC.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.