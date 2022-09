Repli en vue à la Bourse de Paris pour débuter septembre

La première séance du mois de septembre devrait se traduire par un nouveau repli pour la Bourse de Paris à l'ouverture jeudi, la tendance baissière du mois d'août se poursuivant.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 cédait 0,89% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Mercredi la place parisienne a reculé de 1,37% et sur le mois d'août elle a cédé 5,02% face à la détermination des banques centrales à lutter contre l'inflation.

La Bourse de New York a également connu un repli mercredi et le S&P 500 est retombé à son plus bas niveau depuis plus d'un mois.

A l'entame du mois de septembre, "la question qui se pose est de savoir quelle sera la prochaine étape pour les marchés boursiers" après les déclarations de banquiers centraux américains et européens en faveur de politiques monétaires strictes pour faire baisser les prix, s'interroge Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Les marchés craignent particulièrement que les fortes hausses de taux à venir ne grippent l'activité économique et fassent chuter les bénéfices des entreprises, déjà menacées en Europe par la flambée des prix de l'énergie.

"Quand une colombe (membre en faveur d'une politique monétaire plus souple) de la Réserve fédérale comme Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis, parle de la perspective peu probable d'une baisse des taux directeurs en 2023, il est difficile d'envisager un autre scénario qu'une hausse des taux de 75 points de base plus tard ce mois-ci", prévient M. Hewson.

Comme pour enfoncer le clou, la présidente de la Fed de Cleveland Loretta Mester a estimé mercredi "qu'il sera nécessaire de relever les taux directeurs jusqu'à un peu au-dessus de 4% au début de l'année prochaine et de les maintenir à ce niveau", excluant un assouplissement de la part de la Fed en 2023.

Les investisseurs évitent les prises de risque en amont de la réunion du 8 septembre de la Banque centrale européenne (BCE), qui pourrait décider d'appliquer une hausse de ses taux de 75 points de base, comme la Fed, compte tenu d'un taux d'inflation qui a encore atteint un record en août dans la zone euro.

Jeudi, les opérateurs prendront connaissance des indices d'activité manufacturière en août dans plusieurs pays européens, dont la France et l'Allemagne, ainsi que pour la zone euro.

Valeurs à suivre

Eiffage: le groupe de BTP, d'infrastructures et de concessions autoroutières a augmenté de 36,2% son bénéfice net au premier semestre 2022 et parie sur une "nouvelle progression de ses résultats" sur l'année.

Pernod Ricard: l'international français des vins et spiritueux a vu son bénéfice net augmenter de 53% à 2 milliards d'euros à l'issue de son exercice décalé 2021/22, clos en juin, "une année record" selon son PDG.

jvi/mdz/rhl