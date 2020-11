Repli en vue à la Bourse de Paris

La Bourse de Paris devrait ouvrir en repli lundi pour la dernière séance d'un mois de novembre exceptionnel et exalté par la perspective d'une vaccination contre le Covid-19.

Le contrat à terme sur l'indice parisien CAC 40 cédait 0,55% un trentaine de minutes avant l'ouverture. Vendredi, la place parisienne avait terminé en hausse de 0,56% à 5.598,12 points,

"Les indices européens devraient ouvrir en baisse ce matin malgré les nouveaux records historiques pour le S&P 500 et le Nasdaq" vendredi, estime John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

"La croissance du nombre de cas de coronavirus aux Etats-Unis (alimentée par l'association d'une météo froide et de Thanksgiving) commence (enfin) à perturber les investisseurs", explique-t-il. "La baisse du prix du baril de pétrole avant le début de la réunion de l'OPEP+ est aussi un argument baissier."

La situation sanitaire reste préoccupante en Amérique du Nord, où les Etats-Unis redoutent une explosion de cas après les fêtes de Thanksgiving. Le Canada a de son côté annoncé une nouvelle prolongation, jusqu'au 21 janvier 2021, de la fermeture de ses frontières aux étrangers dont la présence n'est pas jugée essentielle.

Le seuil des 400.000 morts du Covid-19 a été franchi samedi en Europe, où une décrue des contaminations a permis aux petits commerces de rouvrir notamment en France, Pologne et partiellement en Italie.

Côté statistiques, la reprise s'accélère en Chine, où l'activité manufacturière s'est inscrite en novembre à son plus haut niveau depuis plus de trois ans. La production industrielle du Japon a augmenté plus fortement que prévu (+3,8%) en octobre par rapport à septembre.

Les investisseurs analyseront plus tard des chiffres sur l'immobilier américain et l'activité manufacturière de la région de Chicago en novembre .

- VALEURS A SUIVRE -

Axa: l'assureur a annoncé la cession de ses activités dans la région du Golfe au géant de l'assurance koweïtien Gulf insurance group (CIG) pour 225 millions d'euros.

Iliad/Mediawan: le fondateur de Free Xavier Niel et le banquier Matthieu Pigasse ont annoncé dimanche le lancement une nouvelle société de distribution de biens de consommation "durables" avec Moez-Alexandre Zouari, fondateur d'un groupe familial spécialisé dans la distribution de proximité.

Danone et Total: face à la montée des suppressions de postes, la ministre du Travail Elisabeth Borne a lancé samedi un appel à "la responsabilité" des grandes entreprises.

La Compagnie des Alpes: le groupe va mettre en chômage partiel environ 3.900 personnes du fait de la fermeture des remontées mécaniques et des parcs de loisirs pendant les vacances de Noël, a indiqué son PDG Dominique Marcel dans une interview aux Echos dimanche.

pan/soe/spi