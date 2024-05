Repli du CAC 40 cette semaine, VusionGroup attaqué

(AOF) - Les bourses européennes ont terminé ce vendredi proches de l'équilibre. Ces dernières séances, des déclarations et des statistiques ont alimenté le scénario de taux d'intérêt plus élevés pour plus longtemps. Aujourd'hui, l'indice de confiance des consommateurs a dépassé les attentes alors même que les anticipations d'inflation ont rassuré. A Paris, VusionGroup a été pénalisé par l'attaque d'un hedge fund, qu'il juge "sans fondement". L'indice CAC 40 a cédé 0,09% à 8094,97 points, portant son repli sur la semaine à 0,89%. L'EuroStoxx50 s'est effrité de 0,03% 5036,15 points.

En Europe, Thyssenkrupp a finalement grappillé 0,02% à 4,706 euros à la bourse de Francfort. Le sidérurgiste allemand est au cœur de l'actualité après avoir annoncé hier l'approbation par son conseil de surveillance de la vente de 20% de sa division acier au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, via sa holding EPCG. Dans ce contexte, des milliers de salariés ont manifesté à Essen, dans l'ouest de l'Allemagne, devant le siège du groupe pour exiger d'en savoir plus sur le "concept industriel" derrière l'entrée au capital du celui qui a repris le distributeur en difficulté, Casino.

A Paris, Renault (+5,21% à 50,30 euros) a vrombi en tête du CAC 40 et du SBF120 ce vendredi après le lancement de son programme de rachat d'actions et un relèvement de la recommandation d'UBS. Le constructeur automobile a confié à un prestataire de services d'investissement un mandat portant sur l'acquisition d'un nombre maximum de 2 millions d'actions Renault sur une période allant du 24 mai et jusqu'au 7 juin au plus tard. UBS est passé de Vendre à Neutre sur la valeur, avec un objectif de cours relevé de 31 euros à 50 euros, estimant que le groupe atteindra ses objectifs en 2024.

VusionGroup a reculé de 10,03% à 143,50 euros même si le groupe a réagi à l'attaque du hedge fund, ShadowFall. "Cette nouvelle manipulation de marché est totalement sans fondement" a déclaré le spécialiste des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique. ShadowFall reproche à VusionGroup - sans nommer la société - des irrégularités comptables. Pour VusionGroup, ce "tweet sème la confusion en ne citant aucune société, et vise à rouvrir le chapitre clos d'une attaque dont nous avons été victimes l'année dernière". La société avait fait l'objet en juin dernier d'une attaque de Gotham City Research.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Selon les chefs d’entreprise interrogés en mai 2024, le climat des affaires dans l’industrie diminue de nouveau, rapporte l'Insee ce vendredi. À 99, l’indicateur synthétique perd un point et repasse sous sa moyenne de longue période (100). Ce repli est principalement dû à la dégradation des soldes d’opinion associés à l’évolution de la production, passée comme prévue.

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 69,1 en mai contre un consensus de 67,4 et après 77,2 en avril. Les anticipations d'inflation sont ressorties sous les attentes. Les prévisions à un an sont ressorties à 3,3% et celles à 5 ans à 3%. Les économistes anticipaient respectivement 3,5% et 3,1%. Elles étaient ressorties à 3,2% et 3% en avril.

Les commandes de biens durables ont progressé de 0,7% en avril aux Etats-Unis, alors qu'elles étaient attendues en recul de 0,9%. Elles avaient progressé de 0,8% en mars. Hors défense et aéronautique, elles ont progressé de 0,3% contre +0,1% attendu, après -0,1% en mars.

Vers 17h40, l'euro gagne 0,34% à 1,0851 dollar.