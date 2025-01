Repli des marchés européens ; le luxe à la peine

(AOF) - Les marchés européens sont plongés dans le rouge avec un secteur du luxe en berne. Kering ferme la marche de l'indice phare de la place parisienne. En Chine, l'activité manufacturière a progressé hier mais à un rythme moins important qu'attendu. Les investisseurs surveilleront de près l'indice ISM manufacturier américain de décembre. Au chapitre des valeurs, la compagnie irlandaise Ryanair affiche un trafic en hausse sur l'année 2024.Vers 12h, le CAC 40 perd 0,99% à 7320 points et l'Eurostoxx 50 cède 0,53% à 4891 points.

Ryanair progresse de 0,06% à 1569 pence. La compagnie aérienne à bas prix irlandaise a fait état de ses résultats de trafic en décembre et sur l'ensemble de l'année 2024. Pour le dernier mois de l'année, le nombre de ses passagers était de 13,6 millions contre 12,5 millions il y a un an. Le coefficient de remplissage a été de 92% contre 91% l'année précédente. 77 380 vols ont été opérés pour ce seul mois. En 2024, Ryanair a enregistré un total de 197,2 millions de passagers, contre 181,8 millions il y a un an, avec un taux de remplissage de 94%, semblable à celui de 2023.

Au sein d'un marché en baisse, le secteur du luxe est à la traîne ce vendredi, Kering (-3,9% à 226,65 euros) fermant la marche de l'indice CAC 40. LVMH cède 2,01% à 622,60 euros tandis qu' Hermès se replie de 1,78% à 2260 euros. Ces trois poids lourds de la cote parisienne sont pénalisés par l'activité manufacturière en Chine qui a déçu les investisseurs. L'indice PMI manufacturier s'est contracté d'un point en décembre, à 50,5 points contre 51,5 points au mois de novembre. Le marché anticipait une progression à 51,7 points pour le mois écoulé.

Atos (stable à 0,025 euro) annonce que les allégations du groupe de rançongiciels Space Bears selon lesquelles l'organisation du groupe informatique aurait été compromise sont infondées. "Aucune infrastructure gérée par Atos n'a été compromise, aucun code source n'a été consulté et aucune propriété intellectuelle ou donnée propriétaire d'Atos n'a été exposée", indique l'entreprise dans un communiqué.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, le taux de chômage s'élève à 6,1% en décembre contre 6,2% attendu après 6,1% en novembre.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI de l'ISM en décembre sera publié à 16h00 avant les stocks de gaz à 16h30.

Vers 12h, l'euro progresse de 0,15% à 1,0282 dollar.