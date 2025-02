Repli des marchés européens, le CAC 40 sous les 8200 points

(AOF) - Les Bourses européennes se replient. Donald Trump a déclaré hier soir qu'il envisageait de mettre en place une taxe de l'ordre de 25% sur les importations pour le secteur automobile, celui des semi-conducteurs et pharmaceutique. Côté statistiques, l'inflation a accéléré au Royaume-Uni en janvier. Côté valeurs, Nexans occupe la première place de l'indice SBF 120 après une performance record en 2024. Le CAC 40 est parti pour arrêter sa série de sept séances de hausse consécutive. Vers 12h, il se replie de 0,60% à 8157,22 points. L'EuroStoxx50 perd 0,66% à 5497,44 points.

Un peu moins de 3 mois après son avertissement sur ses ventes, Philips a dévoilé des objectifs 2025 jugés décevants par les analystes. Cette nouvelle déception provoque une chute de 11,45% à 23,98 euros de l'action du groupe d'électronique présent dans la santé. Philips continue d'être pénalisé par la faiblesse de la demande en Chine. Non seulement ses prévisions annuelles sont ressorties sous les attentes, mais Philips anticipe un repli de son activité et de ses profits au premier trimestre.

En France, Nexans (+9,21% à 104,90 euros) occupe la première place de l'indice SBF 120 après avoir enregistré une performance record en 2024. "Nexans a établi un nouveau record financier, soulignant le succès de sa transformation structurelle et de son exécution stratégique à long terme. 2024 marque l'achèvement réussi de notre feuille de route stratégique 2021-2024 Winds of Change", a souligné son directeur général Christopher Guérin. Les résultats 2024 ont dépassé les prévisions du groupe, relevées en juillet dernier.

Reculant de 7,98% à 20,98 euros, Icade enregistre la plus forte baisse de l'indice SBF 120. Le groupe immobilier anticipe un nouveau repli de son cash-flow net courant en 2025 et il a décalé le calendrier d'exécution de sa sortie des activités de Santé. " Les incertitudes persistantes sur le plan macroéconomique et politique, en particulier en France, pourraient freiner le rythme de la reprise " a prévenu Icade.

Les chiffres macroéconomiques

L'inflation au Royaume-Uni a rebondi plus que prévu en janvier, à 3% sur un an,selon les données publiées ce mercredi par l'Office national de la statistique (ONS). Le consensus était de 2,8% après 2,5% en décembre. En rythme mensuel, l'inflation a reculé de 0,1% en janvier après +0,3% en décembre, contre un consensus de -0,3%.

Aux Etats-Unis, les données sur les permis de construire et mises en chantier en janvier seront publiées à 14h30.

Le compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed sera publié à 20h.

Vers 12h, l'euro perd 0,26% à 1,0422 dollar.