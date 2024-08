Repli des marchés européens, ArcelorMittal entre au capital de Vallourec

(AOF) - Au rebond après l'ouverture des marchés, les indices européens repartent à la baisse. Ils sont toujours plombés par les craintes de récession. Les futures sur les indices américains n’ont cessé de perdre du terrain ce matin. Vallourec est épargné après avoir annoncé qu'ArcelorMittal devenait son actionnaire de référence. Coté statistiques, le volume des ventes du commerce de détail en zone euro a diminué en juin. Vers 12h, le CAC 40 perd 0,50% à 7113 points et l'Eurostoxx 50 cède 0,43% à 4551 points.

L'action InterContinental Hotels gagne 0,71% à 7 406 pence et figure parmi les principales progressions de l'indice FTSE 100 à la faveur de résultats semestriels solides. Cette publication bénéficie à Accor, qui affiche l'une des plus fortes hausses du CAC 40. Le secteur hôtelier avait été sous pression la semaine dernière à la suite de l'avertissement de Marriott. Le groupe américain avait mis en cause un environnement opérationnel plus faible en Grande Chine, ainsi que des attentes légèrement plus modestes aux États-Unis et au Canada.

Vallourec (+1,22% à 13,63 euros) progresse légèrement à Paris après avoir annoncé qu'ArcelorMittal devenait son actionnaire de référence. Comme annoncé en mars dernier, le sidérurgiste mondial (+2,49% à 19,54 euros) a conclu un accord pour acheter la participation de 27,5% (28,4% des droits de vote) détenue par Apollo dans Vallourec, à un prix de 14,64 euros par action, pour un montant total d'achat de 955 millions d'euros. Pour Vallourec, cette opération marque la fin de sa restructuration financière initiée en 2021, lorsque Apollo était devenu l'actionnaire de référence.

Au premier semestre 2024, Coface (+4,5% à 13,47 euros) enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 922,7 millions d'euros, en baisse de 3,1% à taux de change et périmètres constants par rapport au premier semestre 2023. En données publiées (à périmètre et changes courants), le chiffre d'affaires diminue de 3,8%. Le ratio de sinistralité net s'améliore à 35%, une amélioration de 5,3 ppts par rapport au premier semestre 2023. Le résultat opérationnel se monte à 217,2 millions d'euros sur ce semestre, en hausse de 17,5%.

Les chiffres macroéconomiques

Les commandes à l'industrie ont augmenté de 3,9% en juin par rapport à mai en Allemagne alors qu'elles étaient anticipées en hausse de 0,4%. Elles avaient déjà reculé de 1,7% en mai.

Entre fin mars 2024 et fin juin 2024, l'emploi salarié du secteur privé en France est stable (0,0%, soit -7 900 emplois) après avoir augmenté de 0,3% au trimestre précédent (soit +61 100 emplois). Il excède son niveau d'un an auparavant de 0,4% (soit +78 000 emplois) et celui d'avant la crise sanitaire (fin 2019) de 6,1% (soit +1,2 million d'emplois). Au deuxième trimestre 2024, l'emploi intérimaire baisse à nouveau après une quasi-stabilité au trimestre précédent : -2,7% après -0,1% (soit -20 500 emplois après -700 emplois).

En juin 2024, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a diminué de 0,3% dans la zone euro et de 0,1% dans l'UE, par rapport à mai 2024, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En mai 2024, le volume des ventes du commerce de détail avait augmenté de 0,1% dans la zone euro et dans l'UE. En juin 2024, par rapport à juin 2023, l'indice corrigé des effets de calendrier des ventes de détail a diminué de 0,3% dans la zone euro et a augmenté de 0,1% dans l'UE.

Les données sur la balance commerciale en juin aux Etats-Unis seront publiées à 14h30.

Vers 12h, l'euro perd 0,40% à 1,0910 dollar.