Repli des marchés américains après la décision de la Fed

(AOF) - Les marchés actions américains ont terminé dans le rouge au terme de cette séance marquée par la décision de politique monétaire de la Fed, la première de l'année sous le nouveau mandat de Donald Trump. Conformément aux attentes des marchés, la Banque centrale américaine a maintenu ses taux inchangés dans une fourchette comprise entre 4,25% et 4,50%, face à une inflation persistante. Côté valeurs, Starbucks a bondi après avoir dépassé les attentes au premier trimestre malgré un recul de ses ventes. Le Dow Jones a cédé 0,31% à 44713,52 points et le Nasdaq a perdu 0,51% à 19632,32 points.

Starbucks a progressé de 8,14% à 108,58 dollars après avoir "dépassé les attentes malgré un recul de ses ventes", dixit Invest Securities. Au premier trimestre de son exercice 2024-2025 (entre octobre et décembre), la chaîne américaine de cafés a déclaré un chiffre d'affaires de 9,40 milliards de dollars, en recul de 0,3% sur un an mais supérieur aux prévisions : 9,32 milliards de dollars. Le bénéfice par action ressort à 69 cents, contre 90 cents un an plus tôt et un consensus de 67 cents, soit une baisse de 23% par rapport à l'année précédente à la même période.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les stocks de grossistes ont reculé de 0,5% au mois de décembre contre une hausse attendue de 0,2% et après une baisse de 0,1% en novembre.

Les stocks de pétrole brut ont augmenté de 3,463 millions de barils la semaine dernière aux Etats-Unis contre un repli de 1,017 million de barils la semaine précédente, selon l'agence américaine d'information sur l'énergie. Ils étaient attendus en hausse de 2,200 millions de barils. En outre, les stocks d'essence ont progressé de 2,957 millions de barils (contre une hausse attendue de 2 millions de barils) tandis que ceux des produits distillés, dont le fioul domestique, ont reculé de 4,994 millions de barils (contre un repli attendu de 2,750 millions de barils).

Pour sa première décision sous le nouveau mandat de Donald Trump, la Fed a maintenu, à l'unanimité, ses taux d'intérêt dans une fourchette comprise entre 4,25% et 4,50%, conformément aux attentes des marchés. La Banque centrale américaine estime que le marché du travail est solide, alors que l'inflation restait "quelque peu élevée" et que le rythme des hausses de prix "demeure élevé". Jerome Powell, président de la Réserve fédérale a déclaré : "Nous n'avons pas besoin d'agir dans la précipitation pour adapter notre politique monétaire.

Les valeurs à suivre

General Dynamics

En 2024, le bénéfice net de General Dynamics s'est élevé à 3,8 milliards de dollars, en hausse de 14,1%. Ses revenus s'élèvent à 47,7 milliards de dollars, en progression de 12,9 % sur un an. Le BPA dilué est de 13,63 dollars, soit une hausse de 13,4%. Les liquidités nettes provenant des activités d'exploitation se sont élevées à 4,1 milliards de dollars, soit 109% du bénéfice net. Le fabricant d'avions militaires a reversé 3 milliards de dollars aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions, terminant l'année 2024 avec 1,7 milliard de dollars de trésorerie.

GE Vernova

GE Vernova investira près de 600 millions de dollars dans les usines et installations américaines au cours des deux prochaines années, afin de répondre à l'augmentation de la demande d'électricité dans le monde. Les nouveaux investissements - qui devraient créer plus de 1 500 nouveaux emplois aux États-Unis - contribueront à rendre l'énergie américaine plus abordable, à renforcer la sécurité nationale et la compétitivité, et à permettre à l'industrie manufacturière américaine de soutenir l'expansion des exportations mondiales.

Kohl's

Kohl's a annoncé une réduction de près de 10% de ses effectifs. Ces licenciements font suite à l'annonce faite par la chaîne américaine de magasins de vêtements, au début du mois, de fermer 27 magasins peu performants d'ici au mois d'avril, ainsi qu'un centre de traitement des commandes électroniques à San Bernardino, en Californie. L'entreprise comptait environ 96 000 employés en 2023, dont près de 36 000 à temps plein et 60 000 à temps partiel, selon ses dernières déclarations réglementaires.

Teva Pharmaceutical

Teva Pharmaceutical Industries dévisse à Wall Street après la présentation de ses résultats mitigés. Le laboratoire pharmaceutique israélien a annoncé une hausse de son bénéfice ajusté au quatrième trimestre, à 0,71 dollar par action, contre 1 dollar il y a un an. Sur ce trimestre, son chiffre d'affaires est en baisse de 5% à 4,2 milliards de dollars contre 4,13 milliards attendus. En 2024, les revenus s'élèvent à 16,544 milliards de dollars, soit une hausse de 4%. La marge brute en 2024 est de 8,06 milliards de dollars, soit une augmentation de 5%.